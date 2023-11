Erfolgreiche Premiere der SuperStay LIVE in Augsburg

Die erste Ausgabe der SuperStay LIVE, die vom 10. bis 12. November 2023 auf dem Messegelände in Augsburg stattfand, hat alle Erwartungen übertroffen und unterstreicht damit die Ambitionen, sich als zukunftsweisendes Event in der Branche der Ferienimmobilien in Süddeutschland zu positionieren.

Rund 75 Aussteller, darunter namhafte Unternehmen wie Segmüller, Nolte Küchen, Voglauer und Jan Kurtz, präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen den zahlreichen Besuchern- an den drei Messetagen kamen rund 1.500 Besucher. Marktbekannte Buchungsportale wie Booking.com und Home2Go sowie lokale Spezialisten wie OBS OnlineBuchungsService und BnB Pro Hosting aus Augsburg zeigten innovative Ansätze für den stetig wachsenden Markt rund um Ferienimmobilien.

Die SuperStay LIVE, eine Kooperation der Messe Augsburg mit der AppMe GmbH, konnte durch ihr umfangreiches und informatives Vortrags-programm mit Experten wie den Fewo Coaches Annik Rauh und Caroline Petersen sowie dem Nischenportal-Spezialisten Björn Menzel die Besucher an allen drei Messetagen beeindrucken. Themen wie Wachstum der Branche, Kurzzeitvermietung, professionelle Vermarktung und der Einsatz von Social Media wurden intensiv diskutiert und lieferten wertvolle Impulse für die Zukunft. Durch die Integration der Vorträge in die offen konzipierte A&W-Lounge wurde diese zum permanent gut besuchten Netzwerktreff.

„Die SuperStay LIVE hat gezeigt, dass der Markt für Ferienimmobilien lebendiger ist denn je“, erklärt Arne Petersen, Geschäftsführer der AppMe GmbH. „Wir sind stolz darauf, dass wir eine solch vielseitige Plattform in Süddeutschland bieten konnten, die Wissenstransfer und Networking in diesem Segment definitiv auf ein neues Niveau hebt.“ Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, freut sich über die gelungene Premiere: „Mit dem äußerst positiven Zuspruch der Aussteller und mit einer Besucherzahl, die unsere Erwartungen übertraf, hat die SuperStay LIVE nicht nur die Relevanz des Ferienimmobilienmarktes hervorgehoben, sondern auch bewiesen, dass persönliche Begegnungen und fachlicher Austausch essenziell für das Wachstum und die Innovation in dieser Branche sind.“

Markus Kamp, Senior Marketing Manager und Leiter der Lohospo Akademie: „Wirklich richtig gute Stimmung, viele Gastgeber, breit gefächert, professionelle Gastgeber und auch die die es werden vollen. Hervorragende Vorträge im Barformat, einfach super. Angenehme Größe. Super organisiert. Großes Lob ans Team, wir kommen auf jeden Fall 2024 wieder.“

Maximilian Gorki, Engagement Marketing Manager der Destination Solutions GmbH: „Danke an das Team rund um die SuperStay Live in Augsburg. Ein gelungenes Konzept, beste Stimmung gute Gespräche und interessante Vorträge. Wir freuen uns auf die Fortsetzung im Jahr 2024.“

Jürgen Merkelbach für die swissgerman project partners AG: „Besonders der erste Tag super Qualität, einiges angebahnt. Sind von der Veranstaltung überzeugt, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei.“

Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin des Deutschen Ferienhausverbands e.V.: „Wir freuen uns riesig, als Deutscher Ferienhausverband die SuperStayLive als erste Fachmesse für Ferienhäuser und Ferienwohnungen im Süden Deutschlands zu unterstützen. Alle unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im schönen Augsburg in 2024.“ Jan-Hendrik Köhler-Arp, Geschäftsführer und Gesellschafter der meaferias GmbH: „Was zeichnet die Superstay aus? Professionelles Team in Planung und Vorbereitung dieser neuen Fachmesse im Süden von Deutschland. Ein guter Aussellermix und ein innovatives Programm/Konzept. Vor allem aber ist es gelungen, viel interessiertes Fachpublikum zu erreichen, was für uns als Aussteller der wohl wichtigste Punkt ist. Danke, wir kommen wieder!“

Die erfolgreiche Premiere der SuperStay LIVE führt bereits zu großer Vorfreude auf die nächste Veranstaltung – diese findet vom 18. bis 20. Oktober 2024 auf dem Messegelände in Augsburg statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.superstay.live

Quelle: AppMe GmbH