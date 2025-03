Erfüllen Sie Ihren Wohntraum auf der Wohnen & Interieur 🛋️

Ă–sterreichs größte Messe fĂĽr Wohntrends, Möbel, Garten & Design bietet Ihnen von 12. bis 16. März 2025 eine auĂźergewöhnliche Bandbreite an Möglichkeiten. Von modernen KĂĽchen und Premium Design in Halle A bis zu Garten, Bad, Bauen und Renovieren in Halle B – fĂĽr jeden Geschmack ist etwas dabei.

Bestellen Sie gleich Ihr Online Ticket und sparen Sie 4,50 Euro im Vergleich zum Preis an der Messekassa. Freier Eintritt am 12. März 2025 (Ticket erforderlich)!

Tipp: das Ă–BB Kombiticket inkludiert ab 30 Euro Bahnfahrt, Wiener Linien und Messe-Eintritt!

Nachhaltiges Design und Regionalität

Ganz im Zeichen von Umweltbewusstsein präsentieren Aussteller Möbel und Objekte, die regional sowie mit natürlichen Materialien produziert wurden. In der von Christian Kröpfl kuratierten Schau sehen Sie lokale Meisterstücke von Designer:innen und Produzent:innen.

Unvergessliche Messe-Momente

Erleben Sie die Highlights der Messe: Cookingstation, DIY-Area by Selfmaid Luttenberger, Perle Pop Up Designmarkt, Unikatewelt und den neuen Bau & Renovierungsbereich inkl. Architekt:innen-Speed-Dating.

DIY Area | Powered by Selfmaid

In der DIY Area in Halle B zeigt „Selfmaid“ Ingrid Luttenberger, wie man mit pfiffigen Ideen alltägliche Gegenstände in kreative Unikate verwandelt. Nehmen Sie auch an einem ihrer zehn coolen Workshops kostenlos teil.

Perle Pop Up Designmarkt

Erstmals ist der Perle Pop Up Markt mit ĂĽber 30 Designer:innen in Halle A dabei. Gustieren Sie am Designmarkt und nehmen Sie Ihr LieblingsstĂĽck gleich mit nach Hause. AuĂźerdem erwarten Sie spannende Kreativ-Workshops.

Der Immobilien-Hotspot 2025 in Wien

Die WIM ist das Event des Jahres für alle die Immobilien lieben. Für jene, die ihre Traumimmobilie kaufen oder mieten wollen und für jene, die ihre Bestandsimmobilie ertragreich auf den Markt bringen möchten.

Vom 15. bis 16. März 2025 erwarten Sie die besten Bauträger, Makler, Finanzinstitute und Dienstleister der Immobilienbranche sowie informative und unterhaltsame Vorträge. Mehr dazu finden Sie im Folgenden.

Sichern Sie sich noch heute Ihr Online-Ticket fĂĽr die WIM.

Sparen Sie bares Geld und Zeit an der Messekassa. Sie zahlen online nur 12,50 statt 17,00 Euro an der Messekassa.

Ăśbrigens besuchen Sie damit auch die Wohnen & Interieur.

Ihre ideale Anreise

Die WIM findet im Congress Center der Messe Wien statt.

Gemeinsamer Eingang ist ĂĽber das Foyer A. Ă–ffentlich reisen Sie mit der U2 an und steigen an der Station Messe-Prater aus. Mit dem Auto parken Sie im Parkhaus A, Max-Koppe-Gasse. Wenn Sie ĂĽber vier Stunden bei uns sind, empfehlen wir das Parkticket um 15 Euro von der Messekassa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at

Quelle: Austrian Exhibition Experts