Eröffnung Küche&Co Wattens

Anna Wagenhuber war zuvor bereits erfolgreich als Einrichtungsberaterin in einem Küche&Co Studio in Tirol tätig und erfüllt sich mit ihrem ersten eigenen Küchenstudio nun einen lang gehegten Traum. „Inneneinrichterin und speziell Küchenplanerin zu sein, ist meine Leidenschaft. Es macht mich glücklich, wenn ich meinen Kunden ein schönes Zuhause schenken und ihnen tolle und kreative Ideen bieten kann“, beschreibt die Inhaberin.

Im neuen Küche&Co Studio in Wattens, sind vier Küchen sowie eine Garderobe, Wohnwände, Bad, Speis-/Hauswirtschaftsraum und zwei Esstischgruppen ausgestellt. „Küchen sind der Mittelpunkt des Hauses – und dürfen gern auch ein harmonisches Gesamtbild mit anderen Räumen bilden. Daher ist es für uns nur logisch, auch über die Küche hinaus Inspirationen und Möglichkeiten zu bieten“, erklärt Anna Wagenhuber das Studiokonzept. Highlight der Ausstellung ist eine große Show-Küche, in der regelmäßig Dampfgarvorführungen und Kochshows stattfinden werden.

Wer Lust auf noch mehr Inspiration hat und über die Ausstellung hinaus virtuell in die Welt der Küchen eintauchen möchte, kann das mit einer VR-Brille tun. „Wir beamen unsere Kunde quasi per Knopfdruck in die geplante Küche und können so einen realen Eindruck bieten. Das ist eine moderne und tolle Möglichkeit für einen rundum gelungenen Kundenservice“, findet die Inhaberin. Durch die Zusammenarbeit, mit Tischlern, Trockenbauern, Elektrikern und Installateuren, bietet Küche&Co Wattens seinen Kunden ein Komplettpaket an. Im Studio werden Küchen der Hersteller Häcker und Nobilia sowie viele namhafte Gerätemarken, wie Bosch, Neff, Bora und Liebherr geführt. Ergänzt werden diese um Zubehör der Firmen Strasser Steine, Quooker, Schösswender, Blanco uvm.

„Küche&Co habe ich als starken und verlässlichen Partner erlebt, von dem man stets Rückhalt erwarten kann. Aus diesem Grund war es für mich selbstverständlich, dass ich mein eigenes Studio ebenfalls mit ihnen gemeinsam eröffnen und zum Erfolg führen werde“, sagt Anna Wagenhuber. „Wir freuen uns riesig, die Türen am 6. Mai für alle Interessenten zu öffnen und laden herzlich zur Eröffnungsfeier ein.“ Gäste erwartet eine Vorführung mit dem Multidampfgarer sowie eines Thermomixers inkl. Verkostung, die Verlosung einer Küchenmaschine und tolle Eröffnungs-Angebote.

Im neuen Küche&Co Studio freuen sich Anna Wagenhuber und ihr Partner Avdalyan Omar auf Interessenten aus den Bezirken Schwaz, Innsbruck-Land, Innsbruck, Oberland bis Telfs und dem Mittelgebirge.

Küche&Co Studio Wattens

Ritter-Waldauf-Straße 4

6112 Wattens

Telefon: 0676 65 66 870

Email: wattens@kuecheco.at

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Samstag: nach Vereinbarung

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle: Küche&Co