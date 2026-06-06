Erpo verstärkt seinen Vertrieb

Andreas Bauer, Erpo-Gebietsverkaufsleiter Österreich und Bayern

In seiner neuen Funktion verantwortet Andreas Bauer die Betreuung und Weiterentwicklung der Vertriebspartner in seinem Gebiet. Der erfahrene Vertriebsspezialist ist seit vielen Jahren in der Möbel- und Einrichtungsbranche tätig und verfügt über umfassende Branchenkenntnis im Bereich hochwertiger Polstermöbel.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Branche sowie seiner regionalen Marktkenntnis bringt Andreas Bauer beste Voraussetzungen mit, um die Zusammenarbeit mit den Handelspartnern von Erpo weiter zu stärken und auszubauen.

Im Hinblick auf das bevorstehende 75-jährige Firmenjubiläum unterstreicht Erpo damit erneut seinen Anspruch, hochwertige Polstermöbel „Made in Germany“ mit einer partnerschaftlichen und verlässlichen Betreuung des Fachhandels zu verbinden. Mit Andreas Bauer gewinnt Erpo einen erfahrenen Vertriebsexperten, der den weiteren Ausbau der Marke Erpo in der Region Bayern und Österreich unterstützen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.erpo.de

Quelle: Erpo