Erste Reihe Fußfrei – CAD+T präsentierte sich auf der Holz-Handwerk in Nürnberg!

Die Terminverschiebung im Vorfeld hatte die Karten neu gemischt und die Stimmung unter den ausstellenden Unternehmen war sehr motiviert. CAD+T war dieses Jahr wieder mit seinem bisher größten Messestand vertreten. “Für uns als CAD+T war es mit Abstand die wichtigste Messe des Jahres. Wir sind mit dem uns entgegengebrachten Interesse und den hochwertigen Gesprächen sehr zufrieden. Man konnte gut erkennen, dass die Branche keineswegs still steht, sondern gerade in den nächsten Gang geschalten hat und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Ausgabe 2024” so Martina Schwarz, Geschäftsführung CAD+T.

CAD+T präsentierte auf der Messe die neuesten Produkthighlights sowie sein aktuelles Portfolio. Ganz vorne dabei sind Web Solutions wie die umfangreichen Cloud Applikationen der CAD+T EOS Produktfamilie zum Lizenz- und Datenmanagement, Online Shop und E-Commerce Lösungen sowie dem CAD+T Konfigurator Professional, einem intelligenten Konfigurator, welcher automatisch Konstruktionszeichnungen sowie Stücklisten und Preiskalkulationen auf Basis definierter Parameter erstellen und exportieren kann. Bei Bedarf kann dieser hinter eine Web Shop Oberfläche geschalten werden. Weiters wurde als Messeneuheit das Thema “Kontaktlose Teileverfolgung in der gesamten Wertschöpfungskette durch RFID-Technologie” vorgestellt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Erkennen von An- und Abwesenheit sowie Vollständigkeit sämtlicher für die Aufträge benötigten Bauteile; Planabweichungen rechtzeitig erkennen; Messbare Prozesse in der Individualfertigung oder Beispielsweise: durchgängige fehlerfreie Teileverfolgung für vernetzte Produktionsanlagen.

EOS von CAD+T

Das internationale Softwareunternehmen CAD+T bietet seit mehr als 30 Jahren durchgängige CAD/CAM und ERP Software-Lösungen für die Möbelbranche an, egal ob Schreiner, Ladenbauer oder Messebauer. Angefangen bei der 3D-CAD Planung über die Konstruktion bis zur Produktion mit direkter Anbindung an CNC/Nesting Maschinen, High End 3D Visualisierung, über umfangreiche ERP Lösungen unterstützt und optimiert CAD+T Abläufe und Prozesse in Betrieben jeder Größe. Das Team von CAD+T begleitet und unterstützt Kunden auch im Consulting Bereich. Dazu zählen unter anderem die Festlegung und Weiterentwicklung strategischer Ziele oder auch die Bereiche des Förder- und Innovationsmanagements.

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Zweigstellen in Deutschland, Schweiz, Italien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika und Australien beschäftigt weltweit rund 80 Mitarbeiter.

Das Team von CAD+T auf der Holz Handwerk in Nürnberg