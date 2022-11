Erstes Küchenstudio in Österreich firmiert unter der Marke KüchenTreff

Seit Februar 2019 können Küchenstudios sowie Gründerinnen und Gründer die vielfältigen Serviceleistungen von KüchenTreff auch in Österreich in Anspruch nehmen. „Das gut funktionierende Konzept von KüchenTreff in Deutschland ließ sich perfekt auf Österreich übertragen“, sagt Dietrich Franz, Länderleiter und Geschäftsführer von KüchenTreff Österreich.

Küchenkultur von nebenan

Ab sofort ist KüchenTreff Stainz der neue Ansprechpartner für Küchenträume in und um Pichling bei Stainz. Auf 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentiert das Team drei Traumküchen. Als regionales Familienunternehmen beraten Inhaber Norbert Kölbl und Verkaufsleitung Elena Kölbl zukünftig Kücheninteressierte. Diese treffen bei den Experten auf geballte Küchenkompetenz – von der Planung bis zur Fertigstellung: Norbert Kölbl hatte bereits 15 Jahre Erfahrung als Montagetischler gesammelt, als er sich vor 20 Jahren mit einem Montageunternehmen selbstständig machte. „Die Idee zum eigenen Küchenstudio entstand durch die zunehmenden Anfragen für Küchenplanungen, die wir im Laufe der Zeit erhalten haben“, erzählt Norbert Kölbl. „An der Zusammenarbeit mit dem Verband gefällt mir besonders, dass ich mein eigener Chef bleiben kann und trotzdem die professionelle Unterstützung durch den Verband erhalte. Außerdem hat mich der freundschaftliche Umgang von Anfang an überzeugt.“ Verkaufsleiterin Elena Kölbl hat durch die Familie ebenfalls ihre Leidenschaft für Küchen entdeckt: „Für mich stand schon früh fest, einmal ein eigenes Studio zu eröffnen. Und mit KüchenTreff haben wir den optimalen Partner dafür gefunden. Dank der persönlichen und individuellen Betreuung des Verbands, die direkt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten wird, dem einzigartigen Markenkonzept und der Top-Konditionen sind wir am Markt bestens aufgestellt.“

Positive Entwicklung für KüchenTreff in Österreich

Insgesamt hat KüchenTreff seit seinem Start in Österreich Anfang 2019 rund 70 Mitglieder gewonnen. „Das Spektrum reicht dabei vom kleinen Tischler bis zu Küchenstudios unterschiedlichster Größenordnungen“, berichtet Dietrich Franz. Mit seinem Motto „Alles kann, nichts muss“ können die Mitglieder genau die Serviceleistungen wählen, die für sie relevant sind, und entscheiden, ob sie die Corporate Identity und damit die Größe des Verbandes für sich nutzen wollen – damit erfüllt der Verband die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Unter den aktuellen Marktbedingungen sind Küchenstudios in der Größenordnung von KüchenTreff Stainz in Österreich bestens aufgestellt und damit auch für den Schritt in die Selbstständigkeit nach wie vor geeignet. Die Kundinnen und Kunden können sich vor Ort über diverse Gestaltungsmöglichkeiten informieren und die Materialien haptisch erleben – gleichzeitig können Energie- und Personalkosten geringgehalten werden. „Und eines ist sicher – auch in Zukunft werden die Menschen Küchen brauchen und der Küche als Herzstück der Wohnung wird abgesehen vom Preiseinstiegssegment nach wie vor eine hohe Priorität eingeräumt werden“, so Dietrich Franz.

Franz Bahlmann, Elena Kölbl, Norbert Kölbl, Dietrich Franz

Quelle: KüchenTreff