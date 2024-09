Es gibt vier gute Gründe einen Tag länger bei EspritMeuble zu verbringen

In einem fordernden ökonomischen Kontext ist es ausschlaggebend, wie Sie Ihre Zeit auf der EspritMeuble optimieren. Hier sind vier entscheidende Gründe für Händler, ihren Besuch zu verlängern und die Schlüsseltrends und Innovationen für 2025 zu entdecken.

Grund 1 – Entdecken Sie die zukünftigen Bestseller von 2025!

Mit mehr als 400 ausstellenden Marken bietet EspritMeuble ein exklusives Schaufenster für zukünftige Bestseller. Dieses Jahr haben 80 neue Marken ihren Auftritt, bei denen garantiert bereichernde Entdeckungen für die Händler dabei sind. Über 80 % der Messeprodukte sind Innovationen, was diese Ausgabe umso interessanter macht.

Wieder dabei:

ATELIER DE LANGRES, GROUPE MOREL-SAGNE, GROUPE BRANDT, MLILY, MA SALGUEIRO, POLDEM, SUINTA, KARIBIAN, SOCADIS, TABLACASA, SERES …

Erstmalig bei EspritMeuble:

BENIX, FLAM&LUCE, FURNINOVA, HET HANKER, KUKA, NOLTE KUCHEN, SILVERLINE, WERSAL, BIZZOTTO, LESTRA …

Grund 2 – Profitieren Sie von praktischen und innovativen Lösungen!

Neu

Der Parcours EspritSolutions, eine neue Initiative im Herzen der Messe, führt innovative Dienstleistungen und Start-ups zusammen, um die Leistung der Händler zu optimieren. Digitalisierung, Marketing, Personalbeschaffung, Schulung, Logistik, Finanzierung und vieles mehr sind im Angebot, um die Besucher in ihren Aufgaben zu unterstützen.

Hier werden Lösungen präsentiert, die auf die aktuellen Bedürfnisse der Händler zugeschnitten sind, und der Austausch mit traditionellen wie innovativen Akteuren erleichtert. Eine neue, einzigartige und praktische Erfahrung, um das Business der Besucher anzukurbeln.

Rekord

Diese 12. Ausgabe verspricht bereits jetzt, außergewöhnlich zu werden, mit einer nie dagewesenen Anzahl ausstellender Handelsgruppen, die sich darauf freuen, ihre Mitglieder und Franchisenehmer zu treffen und ihre Expertise mit Besuchern auf der Suche nach neuen Lösungen zu teilen.

Dieses Jahr sind dabei:

ATLAS HOME, CHATEAU D’AX (New 24), CUISINOV, DER KREIS, FINDIS (New 24), GRAND LITIER, GRAM, GROUPE MAXIAM, LA HALLE AU SOMMEIL (New 24), MAISON DE LA LITERIE (New 24), MHK (New 24), RAISON HOME, SAGAM, STORY, XXL.

Grund 3 – Sich einen Überblick verschaffen, sich informieren und sich auf 2025 einstellen

EspritMeuble beschränkt sich nicht auf die Ausstellung von Produkten und Dienstleistungen, sondern bietet auch eine Plattform für Austausch und Reflexion, um die großen Möbeltrends für 2025 aufzuspüren.

Die Besucher haben die Chance zur Teilnahme an Trendworkshops, ausgerichtet in Partnerschaft mit dem Studio Nelly Rodi, das die Trends 2025 beleuchten wird.

Auf der Expo COCORICO 2024 hingegen wird eine Auswahl neuer Werkstoffe, Verfahren und Systeme vorgestellt, die zu 100 % aus Frankreich stammen. Diese Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Technischen Institut FCBA entwickelt.

EspritMeuble hat außerdem ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm mit über 80 Experten zusammengestellt. So können die Besucher ihr Fachwissen auffrischen und sich für eine Zukunft rüsten, in der Business Performance, Innovation und Nachhaltigkeit die zentralen Prioritäten bilden.

Solche Weiterbildungs- und Inspirationsmomente sind entscheidend für Unternehmer, die die Entwicklungen in der Branche vorwegnehmen und sich den wachsenden Marktanforderungen anpassen möchten. Sie stellen eine einzigartige Gelegenheit dar, um sich auf die Herausforderungen von morgen einzustellen.

Grund 4 – Treffen Sie die große Familie der Möbel- und Küchenwelt

Die Besucher sind wieder unsere Gäste. Sie erwarten kostenloser Eintritt und Garderobe, ein Angebot an Getränken und Mahlzeiten, gemeinsame Veranstaltungen jeden Abend, der unverzichtbare Grand Apéro am Montag Abend mit rund 2.000 anderen Branchenvertretern und natürlich ein Wiedersehen mit Bekannten und Kollegen!

Denn EspritMeuble ist auch eine Gelegenheit, um sich zu treffen, auszutauschen und frische Energie zu tanken.

Melden Sie sich gleich an, um Ihren kostenlosen Besucherausweis zu bekommen: Weitere Informationen finden Sie unter www.espritmeuble.com

Quelle: Esprit Meuble

