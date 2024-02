ewe Küchen wieder in österreichischen Händen

ewe 50 Orion Eiche dunkel

. Das im Jahr 1967 gegründete Unternehmen ewe Küchen wurde 2005 vom schwedischen Konzern Nobia AB erworben und ist nun knapp 20 Jahre später wieder ganz in österreichischen Händen. Die ILAG, die Franz Mayr-Melnhof-Saurau Holding (FMMS) und das ewe Management rund um Geschäftsführer Andreas Hirsch haben eine Vereinbarung über die gemeinsame Übernahme der ewe Küchen GmbH abgeschlossen. Die neuen Eigentümer bekennen sich zu einem langfristigen und nachhaltigen Engagement.

Geschäftsführer von ewe Mag. Andreas Hirsch

„Wir freuen uns, dass ewe Küchen nicht nur weiterhin wie gewohnt zu 100 % in Österreich produziert, sondern nun auch zu 100 % in österreichischem Eigentum ist“, fasst es Andreas Hirsch zusammen. „Mit den neuen Eigentümern wird für das Unternehmen ewe Küchen langfristig und nachhaltig in Richtung Stabilität und Kontinuität für alle Kunden und Partner gedacht“, ergänzt der Geschäftsführer.

ILAG ist die Investmentgesellschaft einer österreichischen Industriellenfamilie. Die Franz Mayr-Melnhof-Saurau Holding ist Eigentümerin internationaler Industrie-, Gewerbe-, Forst-, Immobilien- und Dienstleistungsunternehmen sowie von Start-ups. „ewe ist eine starke österreichische Marke und passt daher gut zu unserer Unternehmensphilosophie. Unser Ziel ist es das Beteiligungsportfolio kontinuierlich zu erweitern. Die Beteiligung ist ein wesentlicher Schritt, dem noch weitere folgen werden“, kommentiert Geschäftsführer Rupert Zieseritsch den Einstieg von FMMS.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde bzw. das deutsche Bundeskartellamt.



Quelle: ewe