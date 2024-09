Extras für das Verkaufsgespräch und die Küchenplanung von „morgen”

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der am schnellsten wachsenden Technologien. Sie revolutioniert die Welt und eröffnet völlig neue Möglichkeiten – auch bei der Küchenplanung. Auf der Herbstmesse gibt CARAT einen ersten Einblick in die Entwicklung künftiger Innovation: eine KI-unterstützte Lichtplanung. Vom 21. bis 26. September kann das Fachpublikum auf Gut Böckel hautnah erleben, wie im Fachhandel mit dieser Anwendung noch mehr Effizienz in Planungsprozessen gewonnen und dadurch entsprechende Wettbewerbsvorteile geschaffen werden können. Eine weitere Neuheit, die den Fachhandel im Beratungsgespräch unterstützen soll und live getestet werden kann, ist CARAT productinfo. Zusätzlich werden bereits wenige Monate nach dem Rollout der cloudbasierten Prozesslösung CARAT kitchenstox erste Erweiterungen vorgestellt.

CARAT labs: Mit künstlicher Intelligenz die Zukunft der Küchenplanung erleben

Andreas Günther

Wie kann künstliche Intelligenz die Küchenplanung in Zukunft sinnvoll unterstützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die neue Unit CARAT labs. „CARAT labs bietet uns als Ideenschmiede den Rahmen, Lösungen rund um das Thema KI zu entwickeln, Themen offen zu diskutieren und Wissen zu teilen“, erläutert CARAT Geschäftsführer Andreas Günther die Hintergründe.

MHK CDO Thorsten Hallermeier ergänzt: „Mit seinen Projekten ist das CARAT labs-Team rund ein bis zwei Jahre vor den Themen, mit denen sich Product-Owner und Geschäftsführung heute beschäftigen. Dieses Vorausdenken ist für den Fachhandel und seinen Erfolg von morgen enorm wichtig.“ Von den konkreten und praxisorientierten Mehrwerten, die mit dem Wissen um Megatrends und den Kenntnissen von Zukunftstechnologien für ihre Küchenplanung entstehen, können sich die Fachbesucherinnen und Fachbesucher im Roggenhaus täglich ab 9 Uhr überzeugen und einen ersten exklusiven Einblick auf die Küchenplanung von morgen werfen.

CARAT productinfo: Effiziente Küchenplanung und Beratung ohne Medienbrüche

Keine Zukunftsmusik, sondern ab sofort eine aktive Unterstützung im Verkaufsprozess, liefert CARAT seinen Anwendern mit dem neuen Tool CARAT productinfo. Planer und Verkäufer erhalten direkt im Planungsprogramm schnellen Zugriff auf umfassende und qualitativ hochwertige Zusatzinformationen der Hersteller. Inhalte wie Produktvideos, Montageanleitungen, Modellbeschreibungen oder Pflegeanleitungen stehen per Mausklick unmittelbar zur Verfügung – ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten. „Ein weiterer entscheidender Mehrwert ist das in CARAT productinfo hinterlegte digitale Verkaufshandbuch“, erläutert Günther. „Gerade Medienbrüche zwischen on- und offline haben die Planer viel Zeit gekostet. Mit CARAT productinfo muss nicht mehr überlegt werden, wo die Artikelinformationen zu finden sind. Mit einem Klick stehen sie zur Verfügung.“ Hersteller profitieren ebenfalls von der neuen Plattform, auf der sie ihre Produkte durch die Bereitstellung zusätzlicher Informationen effektiv bewerben können.

CARAT kitchenstox: Das Unternehmen fest im Griff

Nur wenige Monate nach dem Rollout stellt CARAT auf der Herbstmesse außerdem erste Erweiterungen für seine Prozesslösung CARAT kitchenstox vor. Das cloudbasierte System hilft dabei, die meist vielschichtigen kaufmännischen Prozesse rund um Küchenplanung und -verkauf vereinfacht, standardisiert und transparent abzubilden. Weitere Automatisierungen im Workflow, die aktualisierte Tourenplanung mit der Planung von Montageterminen sowie Vereinfachungen beim Erfassen von Auftragsbestätigungen erleichtern die Auftragsabwicklung nun zusätzlich.

CARAT kitchenstox Ansicht

CARAT emotion: mehr und höherwertig verkaufen

Als wirkungsvolles Verkaufsinstrument hat sich seit dem Launch von Level 1 im vergangenen Jahr CARAT emotion erwiesen. Die optimierte Grafik erleichtert dem Küchenhandel den Kaufabschluss und bietet zudem die Chance, über die ansprechende Optik mehr- und höherwertig zu verkaufen. Auf einer großen LED-Videowall können Messegäste die optimierte Grafik hautnah erleben und sich live davon überzeugen, wie animierte Szenen bei der visuellen Küchendarstellung für ein noch authentischeres, lebendigeres sowie dynamisches Wohn- und Raumgefühl sorgen. Dampfende Töpfe und Pfannen auf dem Kochfeld, fließendes Wasser aus dem Wasserhahn oder flackernde Kerzen intensivieren das einladende Ambiente und geben Küchenplanungen den letzten Feinschliff.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat.de

Quelle: CARAT