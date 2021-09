Eye-Catcher mit innovativen Kühltechnologien: elektrabregenz Side-by-Sides

Sie sehen nicht nur glamourös aus und werden somit zum Blickfang in jeder Wohnung, sondern in ihnen lässt sich auch sehr viel unterbringen: In den beiden elektrabregenz Side-by-Side-Kühlschränken. Im Kühlteil lassen sich ganz bequem 368 Liter (SBS 54206 X) bzw. 367 Liter (SBSQ 4467 X) verstauen und im Gefrierteil 203 Liter (SBS 54206 X) bzw. 196 Liter – wenn im viertürigen SBSQ 4467 X beide Zonen im Gefriermodus sind. Denn dieser verfügt über eine total flexible Multizone. Diese kann man benutzen, wie man sie gerade benötigt: Entweder als Kühlschrank oder als Gefrierfach. Und das ganz einfach durch einen Tastendruck. Denn sie verfügt über eine flexible Temperatureinstellung von –24° C bis +10° C und kann ganz nach Bedarf angepasst werden. Kühlen oder Gefrieren? Einfach so – wie man es gerade möchte.

In beiden Kühl-Gefrierkombinationen lässt sich im großen Innenraum mit genügend Abstellflächen, Türabstellern und Laden einfach alles perfekt verstauen, sei es das vorbereitete 4-Gänge Menü oder die riesige Geburtstagstorte. Da passt einfach alles problemlos hinein. Damit man im vollen Kühlschrank nicht die tollen Lebensmittel, die sich in seinem Inneren verstecken, vergisst, dafür sorgt die LED-Beleuchtung. Der SBS 54206 X ist mit einem Wasserspender/Eiswürfelspender mit Direktwasseranschluss ausgestattet und der SBSQ 4467 X verfügt über einen Wasserspender mit Direktwasseranschluss.

SBS 54206 X

Und das flüsterleise

Vor allem in offenen Wohnküchen kann das Brummen des Kühlschrankes stören – egal ob bei Gesprächen, beim Lesen, Fernsehen oder nachts beim Einschlafen. Mit einem leisen Kühlschrank wird diese Geräuschkulisse auf ein Minimum reduziert. Meistens geht dies jedoch mit einem Verlust von praktischen Features wie beispielsweise NoFrost-Funktionen einher. Der Grund: Hinter solchen Features stecken häufig Ventilatoren, welche die Hauptgeräuschquelle in Kühlschränken sind. Wird ihre Leistung reduziert, wird der Kühlschrank zwar leiser, büßt aber gleichzeitig an Zusatzfunktionen ein. Mit den beiden neuen Kühl- und Gefrierkombinationen bietet elektrabregenz jedoch Geräte an, welche mit 35 bzw. 38 Dezibel flüsterleise sind und dabei nicht auf Lösungen für mehr Frische verzichten.

Mehr Frische dank toller Features

Der SBS 54206 X verfügt über die innovative ErnteFrisch-Technologie. Obst und Gemüse können im Kühlschrank so nahrhaft gelagert werden wie am Tag des Kaufs. Denn dank dieser werden weder Vitamine noch Nährstoffe eingebüßt. Die innovative Technologie verwendet drei Farben Grün, Blau und Rot sowie eine dunkle Periode für die Nacht. So wird das natürliche Sonnenlicht imitiert und der 24-Stunden-Tag- und Nacht-Lichtzyklus simuliert. Diese Simulierung eines Tages- und Nachtzyklus schafft auch lange nach der Ernte ein natürliches Lebensumfeld für Obst und Gemüse. Ideal für saisonale Produkte, denn lange nachdem diese geerntet und gekauft wurden, wird es nun dank ErnteFrisch möglich, dass die enthaltenen Vitamine auf natürliche Weise konserviert werden. So bleibt beispielsweise der Gehalt von Vitamin A und C wesentlich länger erhalten.

Und im SBSQ 4467 X sorgt die Blaue Zone dafür, dass Obst und Gemüse während der Lagerung im Kühlschrank einem speziellen Blaulicht ausgesetzt. Dadurch wird die natürliche Photosynthese fortgesetzt und Vitamingehalt, Saftigkeit und Frische bleiben erhalten.

Kein Abtauen mehr dank NoFrost

Beide Modelle verfügen über NoFrost. Dank diesem wird im Gefrierteil eine dauerhaft kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung erzeugt und Eis sowie Bakterien werden somit beseitigt. Daher ist kein Abtauen mehr notwendig. Auch äußerlich sind die beiden neuen Modelle ein Eye-Catcher in jeder Küche. Denn das Edelstahl-Design passt einfach immer. Ob in den Küchentrendfarben Schwarz oder Anthrazitgrau, im Klassiker Weiß oder in knalligen Farben – ein Edelstahl-Kühlschrank macht sich einfach in jeder Küche gut.

„Regionale und saisonale Lebensmittel leisten einen wichtigen Beitrag zur Umwelt und Gesundheit der Menschen. Wir von elektrabregenz arbeiten ständig an der Entwicklung von neuen Produkten und Technologien, die nicht nur den Alltag der Kunden vereinfachen, sondern auch zu einem gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil beitragen. ErnteFrisch oder die Blaue Zone sind dafür die besten Beispiele. So bleibt Obst und Gemüse aus der Region länger haltbar,“ so Philipp Breitenecker, Head of Marketing elektrabregenz.

Überzeugen durch ihr Inneres und Äußeres: Die elektrabregenz Side-by-Side-Kühlschränke in Edelstahl. Im Bild der SBSQ 4467 X

Quelle: © elektrabregenz / Elektra Bregenz AG