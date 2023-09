FABRIX – The room character by buchheister®

Räumen spielend leicht Charakter verleihen: Dafür stehen die FABRIX Vorhangstoffe. Wahlweise transparent zurückhaltend, ausdrucksstark strukturiert oder in schwerer blickdichter Qualität sind FABRIX Stoffe hoch variabel. Fensterdekorationen so einfach wie möglich: Stoffe, Vorhangstangen und Zubehör: Alle nötigen Produkte finden Sie bei buchheister® – sinnvoll gruppiert, konfektioniert und übersichtlich aufbereitet in verständlichen Preislisten.

Die Vorteile der FABRIX Stoffe

∙ Akustisch hochwirksame Absorber

∙ Schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1

∙ Isolierende Thermo-Stoffe halten im Sommer die Hitze länger draußen & im Winter die Wärme im Raum

∙ Hoher Recycling-Anteil

Die vier FABRIX Kollektionen.

∙ green.collection

∙ elegance.collection

∙ hotel.collection

∙ nature.collection

Vielfältige Konfektionsarten

∙ Öse: Gestanzte Ösen sorgen für modernes Landhausflair. In schwarz, silber und weiteren Farben frei wählbar.

∙ Wellenband: Moderne, perfekte Wellenoptik bringt Harmonie in Ihre Wohnwelt.

∙ Einfachfalte: Die festgenähte Einfachfalte sorgt dafür, dass Ihre Stoffe perfekt fallen, dennoch sind sie in der Höhe flexibel. Besonders geeignet für schwere Stoffe.

∙ Kräuselband: Mit dem Kräuselband verleihen Sie Ihren Vorhängen eine individuelle Faltenstruktur.

FABRIX. Konsequent. Kombinierbar.

Clevere Lösungen halten die buchheister® roman blinds bereit: Federstäbe, die den Stoff über die gesamte Breite straff halten – oder die Kombinationsfähigkeit mit unseren FABRIX Vorhängen. Unterstreichen Sie damit die Persönlichkeit in Ihrem Zuhause. Die breite Kollektion ermöglicht vielfältige Gestaltungsideen.

Weitere Informationen über FABRIX unter: https://buchheister.de/kollektionen/fabrix

