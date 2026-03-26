Fachhandelsumfrage zum Recht auf Reparatur: Ihre Stimme zählt!

Wertgarantie lädt alle serviceorientierten Fachhandelsbetriebe in Österreich ein, sich an der aktuellen Umfrage zum Recht auf Reparatur zu beteiligen. Gemeinsam mit dem IFH KÖLN wird die Reparaturlandschaft umfassend untersucht. Nach erfolgreicher Durchführung der Studie in Deutschland 2025 soll die Erhebung nun auch in Österreich wertvolle Einblicke zu Reparaturverhalten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Servicebereich liefern.

„Mit der gemeinsam vom IFH KÖLN und WERTGARANTIE durchgeführten Studie wollen wir die Grundlagen schaffen, damit Reparaturen von Elektrogeräten in Österreich gezielt gefördert und praxisnah gestaltet werden können. Jede Teilnahme an der Umfrage trägt dazu bei, die Zukunft unserer Branche aktiv mitzugestalten“, betont Thilo Dröge Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie.

Neben der Befragung von Fachhändlern beinhaltet die Studie auch repräsentative Verbraucherumfragen. Die gewonnenen Daten sollen einen klaren Überblick über Bedürfnisse, Erwartungen und Herausforderungen bieten und die künftige Ausgestaltung des Rechts auf Reparatur in Österreich maßgeblich mitgestalten.

Nehmen Sie jetzt teil:

Um an der Fachhandelsumfrage teilzunehmen scannen Sie bitte den folgendem QR-Code:

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie.com

Quelle: Wertgarantie