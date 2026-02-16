Falmec definiert Ruhe neu – Flüsterleise Dunstabzüge mit hoher Leistung und ikonischem Design

Leistung, die flüsterleise arbeitet

Kochen, reden, genießen – ohne störende Hintergrundgeräusche. Die Silence-Technologie reduziert die Geräuschentwicklung deutlich und sorgt für ein harmonisches Küchenerlebnis, selbst bei hoher Leistungsstufe. Dafür verantwortlich sind aerodynamisch optimierte Luftführungen und akustisch abgestimmte Komponenten, die eine außergewöhnlich leise Performance ermöglichen.

Designvielfalt mit akustischem Komfort

Ob offene Wohnküche oder kompakter Grundriss – die Silence NRS™-Modelle verbinden leistungsstarke Lüftungstechnik mit ikonischem Design:

Verso NRS™

Klare Formsprache, leiser Betrieb, ideal für moderne Küchenarchitektur



Lumen NRS™

Elegante Insel- oder Wandlösung für offene Wohnräume



Lumina NRS™

Zeitlose Ästhetik kombiniert mit starker Absaugleistung



Plane Plus NRS™

Puristisches Design mit hoher Effizienz



Lumen 175 NRS™

Extrabreite Inselhaube mit ausgewogener Akustik



Virgola Touch NRS™

Neu im Portfolio: dezente Schrankhaube mit intuitiver Touch-Bedienung

Spürbar mehr Ruhe im Küchenalltag

Schon kleine Unterschiede haben große Wirkung: Bereits ein Dezibel weniger wird als etwa 20 Prozent leiser empfunden, drei Dezibel weniger beinahe als Halbierung der Lautstärke. Die Silence-Technologie NRS™ wurde auf Basis umfangreicher strömungsdynamischer Studien entwickelt und reduziert die Geräuschemission deutlich – bei unveränderter Absaugleistung. So entsteht eine Atmosphäre, die Konzentration, Genuss und Kommunikation gleichermaßen unterstützt.

„Stille ist der neue Luxus – besonders in offenen Wohnräumen. Unsere Silence-Modelle schaffen Raum für Gespräche, Musik und Genuss, während sie zuverlässig für reine Luft sorgen“ , sagt Ahmet Haskic, Geschäftsleiter Falmec Deutschland.

Quelle: Falmec