Falmec erweitert weltweites Vertriebsnetz mit Falmec Iberia SL

“In einer Zeit, in der sich die Küchenindustrie mit einem starken Innovationsdrang weiterentwickelt, ist es wichtig, auch in diese Region Gebiet effektiv präsent zu sein, mit dem klaren Ziel, Falmec zur führenden Marke für Dunstabzugshauben auch auf dem iberischen Markt zu machen“ , erklärt Lorenzo Poser, Leiter Vertrieb und Marketing international und Mitglied der Unternehmerfamilie.



Falmec bietet die perfekte Kombination aus exzellentem italienischen Design und fortschrittlicher Technologie. Falmec Iberia wird vollständig von der Veravent-Gruppe mit Sitz in Granollers (wenige Kilometer von Barcelona entfernt) betreut: ein Verkaufsteam, ein Kundendienst, dieselben Geschäftsstellen – alle mit derselben Leidenschaft und demselben Engagement für den Service, der vom Markt bereits bekannt ist und honoriert wird.



Die Stärke der neuen Partnerschaft ergibt sich aus der gemeinsamen Sensibilität, die täglichen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu erkennen und zu verstehen, während das Ziel beibehalten wird, die Marke auf die Bedürfnisse des Marktes auszurichten und nicht umgekehrt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec