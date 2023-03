Falmec führt das Kochsystem Brera ein – Unsichtbare Technologie

Das Gerät kombiniert Kochen und Absaugen und präsentiert sich als große, vielseitige und flächenbündig in die Arbeitsplatte einbaubare Kochfläche aus schwarzem Glas. Bei Betrieb öffnet sich an ihrer Rückseite automatisch eine schmale Fuge, um Kochdämpfe abzusaugen. Das neue Modell ist ab Mai 2023 im gehobenen Fachhandel erhältlich.



Dank seiner Technologie arbeitet Brera bei hervorragender Absaugleistung und sehr geräuscharm mit Energieeffizienz (Klasse A+++). Das Modell ist nicht nur stilvoll, sondern auch praktisch: Das Funktionselement im hinteren Bereich ermöglicht die Nutzung der gesamten Höhe der Küchenzeile, während die glatte, gleichmäßige Oberfläche äußerst praktisch beim Kochen ist und sich leicht reinigen lässt.

Hohe Funktionalität

Brera bietet auch neue Kochfunktionen, wie die Warmhaltefunktion, die eine konstante Temperatur beibehält, damit die Speisen bei der richtigen Temperatur serviert werden können, oder die Chef-Funktion, mit der für jede Kochzone unterschiedliche Temperaturstufen eingestellt werden können.



Das Gerät ist mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor ausgestattet, der leiser als herkömmliche Motoren ist, sowie mit Touch-Slider-Bedienelementen, 9 Kochstufen + Booster und 4 Bereichen mit Doppelbrücke, die eine maximale Vielseitigkeit bei der Verwendung von Töpfen unterschiedlicher Größe bieten.

Flexible Lösungen

Brera ist auch in einer Filterversion mit Carbon.Zeo-Filtern erhältlich, die dank des Zeoliths Kochgerüche wirksam absorbieren und die Restfeuchtigkeit reduzieren können. Die Filter können einfach von oben eingesetzt werden, was die Wartung und den Austausch erleichtert.



Die neuen Kochsysteme Brera, Zero, Quantum Pro und Level, die Falmec zur EuroCucina 2022 und zur area30 in Löhne vorgestellt hat, sind Ergebnis der umfassenden Erfahrung des Lüftungsspezialisten. Die Modelle beinhalten modernste Kochtechnologien und bieten Designs im Einklang mit zeitgenössischen Trends und Lebensstilen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: Falmec