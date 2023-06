Falmec präsentiert das Kochsystem Zero | Ergonomie und hohe Effizienz in minimalistischem Design

Das Kochfeld Zero mit Muldenlüftung ist ausgestattet mit einem leistungsstarken, effizienten und leisen Motor. Wie alle Arbeitsplattenlösungen von Falmec garantiert es eine hervorragende Laufleistung. Darüber hinaus sorgt die exklusive Technologie Carbon.Zeo im Umluftbetrieb für eine wirksame Beseitigung von Gerüchen – und dank Zeolith gleichzeitig für eine erhebliche Reduzierung von Küchendunst.

Zero – geometrische Integration

Kennzeichnend für das Modell ist ein elegantes Zusammenspiel der Geometrien. Die schwarze Glaskochfläche mit vier Kochzonen eignet sich für verschiedenste Anforderungen und alle Arten von Töpfen. Ihr klares Design sowie ein zentral positionierter Absaugbereich aus einem Glaselement ermöglicht die flächenbündige Integration in die Küchenplatte.

Zero ist in der Easy Version mit eingebautem Carbon.Zeo Filter und direktem Auslass an der Rückseite erhältlich, um maximalen Komfort bei Installation und Wartung zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec