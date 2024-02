Falmec präsentiert Inselhaube Vogue | Harmonie von Luft, Licht und Form

Die Stilikone wurde von Studio Emo Design entworfen. Ihr geschwungener Edelstahlkörper in Form einer Glaskuppel verbreitet ein angenehmes, dynamisches Licht, das von kalten bis zu warmen Farbtönen eingestellt werden kann.



Die Doppelfunktion von Vogue und edle Farbtöne wie Grün, Weiß oder Eisengrau unterstreichen die Eleganz des Designs. Die Innenseite aller Versionen erscheint in leuchtendem Gold und betont so mit lebhaftem und chromatischem Kontrast die außergewöhnliche Form dieses Modells.



Das großzügige Design mit einem Durchmesser von 88 cm ist ein Blickfang in jeder Küchenumgebung und garantiert einen großen Ansaugbereich. Darüber hinaus ermöglicht es eine optimale Beleuchtung sowie Flexibilität für unterschiedlichste Bedürfnisse und Projekte zur Installation von Insellösungen.

Die Neuheit erweitert die exklusive Circle.Tech-Kollektion von Falmec

Sie vereint die Funktionen Absaugen und Filtern in einem einzigartigen System mit maximaler Leistung und minimalem Platzbedarf und Geräuschpegel. Das eingebaute regenerierbare Filtersystem Carbon.Zeo mit Aktivkohle und Zeolith sorgt für eine hervorragende Absorption und Dampfreduzierung.



Darüber hinaus erlaubt ein bürstenloser Motor mit 600 m3/h einen äußerst effizienten Betrieb. Für hohen Komfort stehen Drehschalter mit drei Stufen sowie eine Boosterfunktion zur Verfügung. Zusätzlich ermöglicht eine optionale Fernbedienung und das Dialog-System eine automatische Verbindung der Haube mit dem Falmec-Kochfeld.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.com

Quelle: falmec