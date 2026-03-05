Die Küche ist längst mehr als ein funktionaler Raum – sie ist Treffpunkt, Bühne und Ausdruck eines individuellen Lebensstils. Mit den neuen MyStyle Trendfarben trägt Liebherr-Hausgeräte dieser Entwicklung Rechnung und macht Kühlgeräte zum Designobjekt mit höchstem Qualitätsanspruch. Die kuratierte Kollektion umfasst kraftvolle Statement-Töne ebenso wie zurückhaltende, naturnahe Nuancen. Sie eröffnet neue Spielräume für die Gestaltung moderner Wohnküchen – sei es als gezielter Kontrast in puristischen Konzepten oder als harmonische Ergänzung zu Materialien wie Holz, Stein oder Beton.

Liebherr Kühl- und Gefrierkombination in der Trendfarbe TenderLavender

Elf Trendfarben für die moderne Küche

Die neuen Trendfarben reichen von kräftigem HotChili und leuchtendem SunnyPineapple über das tiefe MidnightGrape und elegante DarkPlum bis hin zu ruhigem SoftSage oder natürlichem WildRosemary. Verspielte Töne wie LovelyRose, TenderLavender oder das markante ExoticPapaya bringen zusätzliche Leichtigkeit in moderne Wohnküchen. Abgerundet wird das Angebot durch FrozenBlueberry und den Braunton IntenseCacao. Farbe wird damit zu einem gezielt eingesetzten Gestaltungsmittel – nicht als Dekor, sondern als integraler Bestandteil des Interior-Konzepts.

MyStyle-Konzept: Individualisierung in vier Schritten

Mit dem MyStyle-Konzept verfolgt Liebherr die Idee, technische Innovation mit ästhetischer Individualisierung zu verbinden. Mit dem MyStyle-Konfigurator wird aus der Farbwahl ein vollständiges, individuell gestaltbares Kühlgerät. Zunächst wird das passende Modell gewählt, anschließend Farbe oder Motiv definiert – von einer der Trendfarben bis hin zu persönlichen Bildmotiven. Im nächsten Schritt lässt sich die Innenausstattung konfigurieren, bevor das maßgeschneiderte Gerät bequem bestellt wird. Der intuitive Prozess macht Individualisierung unmittelbar erlebbar und verschiebt die Rolle des Kühlgeräts vom funktionalen Hintergrundelement zum charakterstarken Bestandteil moderner Wohnarchitektur. Bedruckt werden die individuell gestalteten Geräte im Liebherr-Werk in Lienz (Osttirol) – ein Standort, der für Innovation und hochwertige Fertigung steht.

Moderne Wohnküche mit Kühl- und Gefrierkombination von Liebherr in der Trendfarbe FrozenBlueberry

Mehr dazu unter home.liebherr.com/trendcolours

Quelle: Liebherr