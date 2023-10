Faszinierende Funktionen und zahlreiche Optionen – berbel Inselhaube Skyline Edge Play

Ohne Berührung kann diese Dunstabzugshaube gesteuert und Funktionen während des Kochens angepasst werden. Die neue Effektbeleuchtung mit berbel Motion-Lights sorgt für eine besondere Atmosphäre zu jeder Tageszeit und bei jeder Stimmung. Der schlanke, gradlinige Haubenkörper verleiht dem Küchenraum Eleganz und Klarheit.

Innovative Gestensteuerung

Die Skyline Edge Play ist mit einer neuartigen Gestensteuerung ausgestattet, über die verschiedene Funktionen per Handbewegung gesteuert werden können. Das Hantieren durch feuchte oder von der Zubereitung verschmutzte Finger entfällt. Die Lifteinstellung ist einfach und intuitiv über den Lift-Sensor seitlich unter der Haube nutzbar. Befehle für das Einschalten der Kochfeldbeleuchtung oder die Lüfteranpassung erhält die Skyline Edge Play über den vorne mittig platzierten Aktions-Sensor. Die Kochfeldbeleuchtung sorgt für eine optimale Sicht auf das Kochgeschehen, während das neue Uplight die Decke der Küche indirekt beleuchtet.

Faszinierende Effektbeleuchtung

Ein besonderes Feature der Effektbeleuchtung sind die berbel Motion-Lights. Die Motion-Lights schaffen eine einzigartige Lichtatmosphäre in der Küche. Die Auswahl von bis zu 12 Lichtsequenzen reicht von sanften Farbübergängen über dynamische Lichteffekte bis hin zu beruhigenden Farben und passt das Erscheinungsbild der Inselhaube an die eigene Stimmung oder an das Ambiente der Küche an.

Zahlreiche Optionen

Alle Funktionen wie Lifthöhe, Lüfterstufe oder Lichteinstellung können mit der berbel+ App gesteuert werden. Bis zu 16 Szenen, zwei voreingestellte und 14 frei konfigurierbare Szenen, sind zudem speicherbar. Sie bestehen aus Kombinationen individueller Einstellungen. Die Deckenanschlussplatte für die Skyline Edge Play muss separat bestellt werden. Zur Auswahl stehen neben einem Edelstahldeckenanschluss auch verschiedene Deckenanschlüsse aus Glas in den Farben Mattschwarz, Schwarz, Weiß oder Silbergrau, passend zur Farbe der Haube. Eine noch individuellere Option besteht darin, die Glasplatte in der Wunschfarbe aus dem RAL-Farbsystem gegen Aufpreis auszuwählen.

Quelle: berbel