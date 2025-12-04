Fedustria und NWPCA schmieden PDS-Partnerschaft

Diese Zusammenarbeit stärkt die Kooperation und erweitert die Einführung des Pallet Design System™ (PDS), eines Tools, das modernen Nachhaltigkeits- und Leistungsstandards entspricht.

Im Rahmen der Vereinbarung werden beide Organisationen an einer Reihe von Initiativen zusammenarbeiten, darunter:

Förderung von PDS in Belgien in Koordination mit den globalen Outreach-Bemühungen der NWPCA.

Verbesserte Networking- und Schulungsmöglichkeiten, um belgische und nordamerikanische Akteure der Palettenindustrie zu verbinden.

Ausbau der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zu Branchentrends und Märkten.

„Wir freuen uns, mit Fedustria zusammenzuarbeiten“, sagte Brent McClendon, CAE, Präsident & CEO der NWPCA. „Diese Partnerschaft stärkt unsere gemeinsame Mission, Innovation, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der globalen Holztransportverpackungsindustrie voranzutreiben. Es ist eine Ehre, von Fedustria als exklusive Paletten-Design-Software für ihre Mitglieder ausgewählt worden zu sein. Mit Vereinbarungen, die nun mit Organisationen in Belgien, den Niederlanden, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Brasilien bestehen, wird PDS schnell zum globalen Standard und zur internationalen Sprache des Holzpalettendesigns.“

„Diese Partnerschaft ist ein Gewinn für unsere Mitglieder und den breiteren Holzsektor“, fügte Filip De Jaeger, CSO von Fedustria, hinzu. „Die belgische Holzindustrie ist tief in Handwerkskunst und Innovation verwurzelt, und durch diese Vereinbarung verbinden wir dieses Erbe mit der globalen Effizienz und Ingenieurpräzision von PDS. Die Software hilft unseren Unternehmen, nicht nur technische Exzellenz, sondern auch messbare Nachhaltigkeit zu demonstrieren, die entscheidende Treiber in der Kreislaufwirtschaft Europas sind.“

Die Partnerschaft tritt sofort in Kraft. Beide Organisationen erwarten, später in diesem Jahr weitere gemeinsame Veranstaltungen, Schulungen und technische Seminare anzukündigen.

Erfahren Sie mehr über PDS und laden Sie eine kostenlose Testversion herunter: www.palletdesignsystem.com

Weitere Informationen über Fedustria finden Sie unter www.fedustria.be/en

Quelle: Fedustria