Feel it … unverkennbar Feel it … unverkennbar rational

Der außergewöhnliche Qualitätsstandard, kombiniert mit einzigartiger Individualität, hat rational zu einer begehrten und mehrfach ausgezeichneten Marke gemacht. Nach 2018 und 2021 ist rational in diesem Jahr bereits zum dritten Mal der German Brand Award für erfolgreiche Markenführung in Deutschland verliehen worden.

Auf diese Auszeichnung ist rational besonders stolz, denn diese Anerkennung verdankt das Unternehmen dem gesamten rational Team, welches täglich gemeinsam mit den Kunden und Vorlieferanten als „rational Familie“ in vertrauensvoller Zusammenarbeit in Verbindung steht. ​Die lange Erfahrung eines motivierten Teams und die Servicebereitschaft, sowie die Qualität und das Design sind die Basis für alle zukünftigen Entwicklungen, so auch für die diesjährige Hausmesse. Seit langer Zeit erhält der Showroom hohe Anerkennung und Lob von den nationalen und internationalen Besuchern.

Onda von rational

In diesem Jahr erwarten Sie innovative Neuheiten von außergewöhnlichen Holzdekoren über schimmernde Metalloberflächen bis hin zu inspirierenden Küchen- & Wohnplanungen mit Liebe zum Detail, eben wie Sie es gewohnt sind … unverkennbar rational.

Seien Sie gespannt und besuchen Sie rational auf der Hausmesse vom 17.-22. September 2022.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rational.de

Quelle: rational