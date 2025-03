Ferhat Karatay verstärkt die Kundenbetreuung bei STRASSER Steine Deutschland

Ab dem 01. April 2025 übernimmt Ferhat Karatay die Betreuung der Kunden in den PLZ-Gebieten 90000 bis 97999 sowie Teilen von 94…, welche übergangsweise von Kevin Barth, Vertriebsleiter Deutschland, betreut wurden. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Branche, steht er den Kunden als kompetenter Ansprechpartner zur Seite und sorgt für eine individuelle und professionelle Beratung. „Ich freue mich wahnsinnig, bei STRASSER als Gebietsverkaufsleiter durchzustarten – oder besser gesagt, durch die Küchenstudios zu ziehen! Mein Ziel ist es, die Kunden nicht nur von unseren hochwertigen Produkten zu überzeugen, sondern auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit viel Leidenschaft, Tatendrang und einer Prise Humor werde ich daran arbeiten, bestehende Beziehungen zu stärken und neue Partner für die Marke STRASSER zu gewinnen. Auf in ein aufregendes Kapitel – schließlich gibt es nichts, was mehr Spaß macht, als Spitzenqualität direkt zu den Menschen zu bringen!“ , so Ferhat Karatay.

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: STRASSER Steine