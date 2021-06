Förderung für junge Unternehmen auf der Light + Building 2022: Mit innovativen Ideen die Zukunft gestalten

Junge Unternehmen können sich jetzt anmelden. Damit sich die aufstrebenden Firmen im passenden Umfeld präsentieren können, steht sowohl im Produktbereich Elektro- und Gebäudetechnik in Halle 9.0 als auch im Bereich Dekorative Leuchten in Halle 6.1 ein Gemeinschaftsstand bereit. Neben den eigenen Standflächen gibt es ein zusätzliches Plus: Zwei Informationsstände können teilnehmende Firmen als ergänzende Kontaktplattformen und Gemeinschaftsfläche nutzen.

Das Programm zur Nachwuchsförderung hat sich bewährt: Bereits 2018 präsentierten junge, innovative Firmen ihre Ideen auf der Light + Building

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die jünger als zehn Jahre sind, ihren Sitz und Geschäftsbetrieb in Deutschland haben und weniger als fünfzig Mitarbeiter beschäftigen. Interessierte Unternehmen sollten außerdem einen Jahresumsatz von zehn Millionen Euro nicht überschreiten.

Für interessierte Unternehmen erfolgt die Teilnahme am Förderareal in zwei Schritten. Zunächst muss ein entsprechender Antrag bei dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht werden. Diesen finden Interessierte auf der Internetseite der Light + Building hier: https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/de/planung-vorbereitung/aussteller/bmwi-areal.html

Das BAFA kümmert sich um die Bewilligung und die finanzielle Abwicklung.

Liegt eine Bewilligung des BAFA vor, kann anschließend die offizielle Teilnahmeerklärung für das Förderareal zur Light + Building 2022 ausgefüllt und eingereicht werden. Alle Informationen dazu gibt es ebenfalls auf der oben angegebenen Internetseite der Light + Building.

Einsendeschluss für die Teilnahmeerklärung ist der 16. September 2021.

Bei Fragen rund um das Förderareal können sich interessierte Jungunternehmen an Viktoria Garcia, Tel.: 069-7575-5471, E-Mail: Viktoria.garcia@messefrankfurt.com, wenden.

Die Light + Building findet vom 13. bis 18. März 2022 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto Petra Welzel