Fokus auf Nachhaltigkeit und Ästhetik: Die neue Franke Armaturen-Serie Active

In den 1970er hinterfragten Designer ganz bewusst die Produktgestaltung. Unter dem Begriff «Good Design» fasste man unter anderem Innovation, Nutzen, Ästhetik, Langlebigkeit und Umweltaspekte zusammen. Man besann sich darauf, dass gutes Design auf das Wesentliche reduziert ist und dafür umso wertiger und haltbarer. Genau dieser Trend erobert aktuell erneut das Zuhause und unsere Küche. Franke hat diese Design-Grundsätze mit der neuen Active Armaturen-Serie bewusst aufgegriffen. Dank der zwei Auslauf Designvarianten Active J und Active L wird die neue Serie jedem Geschmack gerecht. Ökologisches Highlight: Mittels eingebauter ECO-Kartusche lässt sich der Wasser- und damit auch der Energieverbrauch signifikant reduzieren.

Franke Active L in Chrom

Geringerer Wasser- und Energieverbrauch dank ECO-Kartusche

Active L und Active J sind mit der ECO-Wassersparkartusche ausgestattet, so lassen sich Wasserverbrauch und Kosten mühelos senken. Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem reduzierten Wasserdurchlauf leicht ein. Denn für die meisten Anwendungen wird nicht die volle Auslaufmenge benötigt – wertvolle Ressourcen lassen sich so ganz nebenbei schonen. Dank eines Temperaturbegrenzers wird zudem die Menge des Heißwassers reduziert, was Energie spart und dem Geldbeutel zugutekommt. Durch einfaches Drehen eines Rings im Griff der Armatur lässt sich die Temperatur präzise einstellen.

Franke Active J in Chrom

Praktische Helfer bei der Küchenarbeit

Beide Active Armaturenmodelle sind mit Normal- und Brausestrahl erhältlich. Der Brausestrahl erleichtert insbesondere das Säubern von Obst und Gemüse und entfernt mühelos selbst hartnäckigen Schmutz auf dem Geschirr. Außerdem erreicht die Ausziehbrause jede Stelle des Spülbeckens, was die Reinigung erheblich erleichtert. Der in den Auslauf integrierte Laminar-Strahlregler erzeugt einen kristallklaren, spritzarmen Wasserstrahl mit geringem Geräuschpegel. Großer Vorteil: Rund um die Spüle muss weniger geputzt werden. Ebenso praktisch ist der hohe Auslauf, er erleichtert das Befüllen von hohen Töpfen, Kannen und Vasen.

Harmonisches Gesamtbild dank Komplettlösungen

Die Active L ist in sieben Optiken erhältlich: Chrom, Black Matt, Onyx oder Steingrau sind nur einige der verfügbaren Farbtöne, die schöne Akzente setzen und jeden Wohnstil bedienen – vom Minimalismus bis hin zum modernen Pop-Art-Stil. Active J gibt es in zwei Ausführungen – in Chrom und Black Matt. Am besten zur Geltung kommt das Design der Armaturen in Kombination mit Spülen und Becken von Franke, z.B. mit den Maris Becken in Edelstahl oder Fragranit: Für ein harmonisches Küchendesign, bei dem alle Elemente optisch aufeinander abgestimmt sind.

«Jeder einzelne sucht heute nach Möglichkeiten, Energie zu sparen und Ressourcen zu schonen. Mit den neuen Active Armaturen bietet Franke eine weitere stilvolle und nachhaltige Lösung für das moderne Zuhause. Leistung trifft hier auf Design und Respekt für die Umwelt», ist Imane Ghorbani, Head Global Catergory Taps bei Franke Home Solutions von der neuen Active-Serie überzeugt.

Die Active L in Black Matt harmoniert perfekt mit den Franke Fragranit Becken in mattem Tiefschwarz

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.at

Quelle: Franke GmbH