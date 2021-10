Follow the details – Herbstupdate der virtuellen Tour SAC2021

Das virtuelle Haus von Schüco Alu Competence, aufrufbar unter www.schueco.de/sac2021, ist sehr erfolgreich von Kunden und Interessierten aus aller Welt angenommen worden. Neben Deutsch und Englisch ist die digitale Produktpräsentation in den Sprachen Spanisch, Französisch und Russisch erweitert worden.

Unter dem bekannten Motto „Follow the details“ erwarten den Besucher bei seinem Rundgang durch die verschiedenen Schüco Alu Competence-Lebenswelten noch mehr Möglichkeiten und Räume.

Die neue Menüführung und Navigation durch selbsterklärende Piktogramme ermöglichen es dem Besucher jetzt schneller und gezielter zu den gewünschten Räumen und Themen zu gelangen.

Als neues Feature zeigt Schüco in sogenannten White Rooms weitere Trendthemen wie Tiny Living und New Work-Konzepte. Präsentiert werden die Schüco-Produkte in abstrakten Räumen, die sich neu in einem freien Umfeld aufbauen und zeigen, dass Schüco Produkte in jedem Umfeld zuhause sind!

Ein neues Regalsystem, Schüco Mandeo, ermöglicht mit einem einfachen Prinzip größtmöglichen Gestaltungsspielraum. Aussagekräftige Aluminiumprofile bilden den attraktiven Rahmen für ein Regalsystem, das jeden Lebensraum bereichert. Es bietet zusätzlichen Stauraum, setzt Lieblingsstücke in Szene, organisiert einzelne Bereiche. Es kann individuell gestaltet werden und ist beliebig erweiterbar – und dieses an der Wand angebracht, als bodenstehende Variante oder als Kombination. Es sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Die stabilen Regalrahmen sind in Schwarz und Inox eloxiert erhältlich und bilden die Basis für eine individuelle Gestaltung.

Der Systemgedanke, der hinter allen Schüco Alu Competence-Produkten steht, ist klar erkennbar. Alles passt zusammen, lässt sich beliebig kombinieren und ergänzen. Vom Raumgestaltungssystem über Regal- und Gestellsysteme bis zu Griffsystemen und zur Outdoorkollektion stehen Flexibilität, Multifunktionalität und Anpassungsfähigkeit an jeden Wohn- und Einrichtungsstil im Vordergrund.

Besuchen Sie das virtuelle Haus unter www.schueco.de/sac2021 und machen Sie sich selbst ein Bild – der Besuch ist weiterhin schnell und einfach ohne Registrierung möglich.

Weitere Informationen zu Schüco Alu Competence erhalten Sie unter www.schueco.com/alu-competence und www.schueco.de/sac2021.

Quelle: Schüco International KG