Frank Platzer wird neuer kaufmännischer Leiter von DER KREIS

Frank Platzer

Frank Platzer (51) ist Diplom-Kaufmann und verfügt über jahrelange Verbundgruppenerfahrung. Er verantwortete zuletzt bei EURONICS in Ditzingen als Prokurist die Bereiche Controlling sowie Strategieentwicklung & Projekte. „Unser Ziel ist, den Ausbau der internationalen Aktivitäten und die Digitalisierung in der Unternehmensgruppe weiter voranzutreiben. Wir freuen uns, dass wir dafür mit Frank Platzer einen ausgewiesenen Experten mit Verbundgruppenerfahrung gewinnen konnten“, so DER KREIS-Chef Ernst-Martin Schaible.

Quelle: DER KREIS