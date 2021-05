Franke: Edelstahl-Armaturen für wirklich jeden Geschmack

Der Franke Armaturen Inspirator

Die Designpalette der Franke Edelstahlarmaturen umfasst unter anderem die brandneue berührungslose Atlas Neo Sensor und die kürzlich eingeführten Tango Neo und Taros Neo. Alle Franke Armaturen überzeugen durch ihre hochwertige, teils fugenlose Ausführung und ihre besondere Designsprache. So findet sich für jede Stilrichtung und Vorliebe, harmonierend mit Spüle und Kücheneinrichtung das perfekte Modell – vom Landhausstil bis zum minimalistischen Industrial-Look.

Franke Tango Neo

Innovative technische Details

Franke fertigt seine Edelstahl-Armaturen mit höchster Präzision und berücksichtigt dabei zugleich funktionelle Aspekte. So sind alle Modelle etwa mit ergonomischen Hebeln für eine exakte Bedienung ausgestattet. Ausgefeilt sind auch die technischen Details: Viele Armaturen besitzen den innovativen Laminar-Strahlregler. Dieser reduziert das Spritzverhalten und erzeugt einen kristallklaren, spritzarmen Wasserstrahl. Der Vorteil: Rund um die Spüle muss deutlich weniger geputzt werden. Eco-Wassersparkartuschen helfen zudem, Verbrauch und Kosten zu senken. Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem reduzierten Wasserdurchlauf leicht ein. Denn für die meisten Anwendungen ist nicht die volle Menge nötig – wertvolle Ressourcen lassen sich so ganz nebenbei schonen.

Franke Atlas Neo Sensor

Vielfalt in Edelstahl und Industrial Black

Franke präsentiert nicht nur eine Vielzahl an Formen und Designs, die Armaturen sind zudem mit unterschiedlichen Auslaufvarianten und Brausefunktionen erhältlich. Neben dem klassisch eleganten Edelstahl-Look gibt es außerdem seit neustem auch ein sattes Industrial Black – eine absolut elegante Optik, nicht nur für Liebhaber modernen Industrie-Designs. Die Varianten allein bei den massiven Edelstahlarmaturen sind so vielfältig, dass sie kaum noch zu überblicken sind. Daher hat Franke den cleveren „Armaturen Inspirator“ entwickelt und auf seiner Website integriert. In wenigen Schritten gelangt jetzt jeder zum passenden Modell für sein Zuhause.

Profiköche setzen auf Edelstahl

Edelstahl ist schon lange die erste Wahl bei Profiköchen. Es ist hygienisch, robust und strapazierfähig. Auch Designer und Architekten setzen mit Edelstahl gern ein markantes Statement in der Küche. Die Franke Edelstahlarmaturen sind äußerst langlebig und überzeugen damit auch in puncto Nachhaltigkeit. Dank des zeitlosen Designs hat man Freude an der Armatur, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Die aus massivem Edelstahl gefertigten Modelle sind kratz- und schmutzabweisend sowie leicht zu reinigen. Insbesondere die fugenlose Fertigung in Kombination mit dem porenlosen Material verhindert, dass sich Rost, Kalk und andere Rückstände außen an der Armatur, aber auch in deren Inneren ansammeln. Selbst Keime finden so keinen Halt.

Franke Taros Neo

Eine nachhaltig gute Wahl

Edelstahl-Armaturen sind beinahe unverwüstlich und zum Ende ihrer Lebensdauer zu 100 % recyclebar. „Überlegt kaufen und Produkte länger nutzen, ist die Überzeugung von mehr und mehr Kunden“, ist Francesco Montanaro, Franke Global Product Manager überzeugt. „Unser Ziel ist es, hochwertige Franke Edelstahl-Armaturen in einer breiten Designvielfalt anzubieten, damit jeder das passende Produkt für seinen Geschmack und seine konkreten Anforderungen findet und sein Zuhause damit aufwerten kann. Unsere Modelle verbinden zeitlos schönes Design mit hoher Funktionalität und Langlebigkeit. Wer sich heute für eine massive Edelstahl-Armatur entscheidet, kann sich sicher sein, dass er ewig Freude daran haben wird.“

Franke Mythos

Franke Stainless Steel Ambiente

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.at

Quelle: Franke GmbH