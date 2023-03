Franke erhält Kitchen Innovation Awards 2023: Mythos Masterpiece und „Favourite Brand Gold“

Der Kitchen Innovation Award wird einmal jährlich für herausragende Produkte aus den Branchen Küchen sowie Koch- und Küchenausstattungen verliehen. Franke Home Solutions hat sowohl die Expertenjury als auch die Verbraucher mit der exklusiven Mythos Masterpiece Kollektion überzeugt. Als Anerkennung der Produktleistung sowie der hohen Kundenorientierung wurde der neuen Becken-Linie der begehrte Kitchen Innovation Award „Ausgezeichnetes Produkt – vom Verbraucher gewählt“ 2023 verliehen. Dabei wurden insbesondere die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Materialqualität betrachtet.

Award Winning Product: Mythos Masterpiece Kollektion für einzigartige Kreationen

Die Edelstahl-Becken von Franke glänzen erstmals in trendigen Metallic-Farben: in markantem Anthrazit, warmem Kupfer und funkelndem Gold. Passend zu den Edelstahlbecken mit ihrer klaren Formensprache sind auch Armaturen, Spülmitteldispenser, Zubehör, Abläufe, Überläufe und Druckknöpfe in den Metallic-Farbtönen erhältlich. So ermöglicht Franke rundum harmonische Optiken aus einem Guss oder ganz individuelle Kreationen. Denn alle Komponenten lassen sich frei kombinieren und zu einzigartigen sowie zeitlos schönen Designs vereinen.

Mythos Masterpiece Kollektion von Franke gewinnt den Kitchen Innovation Award 2023 und überzeugt hinsichtlich Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Materialqualität.

Mythos Masterpiece basiert auf der innovativen F-Inox Technologie, einer speziellen Oberflächenveredlung, die auf der farbigen PVD-Beschichtung aufgetragen ist. Diese erzeugt eine glatte Oberfläche mit erhöhter Kratzresistenz auf den Edelstahl-Becken und ausgewählten Zubehörteilen. Zugleich garantiert sie die langanhaltende Schönheit der Metallic-Farben. Dank der F-Inox-Technologie ist die Mythos Masterpiece hygienisch, strapazierfähig und hitzebeständig – sie verträgt selbst kochend heißes Wasser. Die einzigartige Beschichtung reduziert Fingerabdrücke und lässt sich dank ihres Abperl-Effektes, also der wasser- und ölabweisenden Eigenschaften, mühelos sauber halten. Damit unterstreicht Franke einmal mehr seine Kompetenz in Bezug auf Materialität und Haltbarkeit der Produkte.

Die Metallic-Farben der Mythos Masterpiece von Franke verleihen der Küche einen künstlerisch eleganten Look, etwa in einem warmen Kupferton

„Favourite Brand Gold“ für konsequente Markenführung und hohe Verbraucherorientierung

Franke Home Solutions wurde darüber hinaus mit dem speziellen „Favourite Brand Gold“ Award ausgezeichnet, eine Anerkennung, die nur an Unternehmen und Marken vergeben wird, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils das Prädikat „Award-winning product“ erhalten haben. Die Auszeichnung „Favourite Brand – vom Verbraucher gewählt“ ist die höchste Anerkennung, die Unternehmen innerhalb des Konsumentenpreises erhalten können. Ab 2023 wird diese jährlich den besten und beliebtesten Marken der Branche verliehen und steht so für eine konsequente Markenführung mit überdurchschnittlich hoher Verbraucherorientierung.

Die Auszeichnung würdigt das kontinuierliche Engagement von Franke, echte Innovationen für die täglichen Herausforderungen seiner Kunden zu kreieren. “Wir fühlen uns geehrt, dieses Jahr gleich zwei Kitchen Innovation Awards zu erhalten. Franke Home Solutions arbeitet konsequent daran, umfassende Produktlösungen zu entwickeln, die hochwertige Materialität und leistungsstarke Technologien vereinen. Für vereinfachte Arbeitsabläufe im Alltag und ein noch schöneres Zuhause. Wir sind stolz über die Auszeichnung unserer jüngsten Produktneuheit, die für genau dieses Engagement steht. Die Mythos Masterpiece Kollektion ist die Antwort auf die Nachfrage des Marktes nach Qualität, Komfort, Design und Individualität – ein elegantes Produkt von dauerhafter Schönheit für den Endverbraucher”, kommentiert Walter Albé, Vice President R&D und Category Management bei Franke Home Solutions.

Quelle: Franke