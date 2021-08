Franke im house4kitchen in Löhne Dialoge & Trends im Fokus

Unübersehbar: Franke ist dem Zauber von Schwarz erlegen. So zieht sich Black Matt künftig über alle Produktgruppen hinweg. Zudem bekennen die Armaturen Farbe – die Besucher können sich auf schillernde Metallic-Varianten freuen.

Mit seinen Lösungen möchte Franke das Zuhause nicht nur in einen wunderbaren Ort verwandeln. Auch Umwelt und Mensch sollen von den Neuentwicklungen profitieren. Denn viele kleine Details verändern die Welt. Mit langlebigen Produkten, recycelbaren Werkstoffen und intelligenten Technologien trägt Franke dazu bei – ein Schwerpunkt der Präsentation in Löhne liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. Optisch dominiert die Farbe Schwarz: Black Matt ist nicht nur Highlight ganz neuer Hauben-Modelle, sondern auch bei Armaturen, Spülen und Becken. Alle Produkte sind technisch ausgefeilt und hochwertig verarbeitet – langlebig und nachhaltig par excellence.

Ganz besonders freut sich Franke in diesem Jahr auf den persönlichen Austausch, aktive Begegnungen und den Dialog mit seinen Partnern. „Denn nur gemeinsam können wir den Mehrwert nachhaltiger und intelligenter Lösungen kommunizieren“, erklärt David Gartner, Head of Marketing & Product Strategy DACH. „Zuletzt haben wir viele alternative Kontaktmöglichkeiten gesucht und genutzt. Im house4kitchen können wir endlich wieder direkt zusammenkommen und aktiv zuhören.“ Den Gesprächen gibt Franke daher auch deutlich mehr Raum in diesem Jahr. Denn „im Miteinander liegt der Erfolg – in wirtschaftlicher Hinsicht, aber vielmehr noch im Hinblick auf eine nachhaltige Zukunft und die Gesundheit aller.“

Für die Präsentation im house4kitchen hat Franke ein umfassendes Hygienekonzept ausgearbeitet, das entsprechend der aktuellen Lage angepasst wird. Besucher werden gebeten, sich vorab für einen Rundgang zu registrieren. Die Einladung erfolgt über einen Newsletter an die Handelspartner in Deutschland. Der Dialog und ein persönlicher Austausch stehen im Fokus bei Franke im house4kitchen. Dominierender Trend über alle Produktgruppen hinweg: Black Matt.

Weitere Informtionen finden Sie unter www.franke.at

Fotos: Franke GmbH