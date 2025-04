Franke: Maßgeschneiderte Online-Trainings im Franke Partner Portal

Die virtuelle Franke Academy unterstützt den Fachhandel mit anschaulichen Online-Trainings beim Ausbau seiner Produkt- und Beratungskompetenz

Die neue Online-Trainingsplattform unterstützt den Fachhandel mit interaktiven Schulungen sowie aktuellen Produkt- und Unternehmensvideos dabei, die eigene Fachkompetenz kontinuierlich zu erweitern und im regionalen Wettbewerb zu überzeugen. Damit ergänzt Franke sein breit aufgestelltes Portfolio an Live-Coachings um ein zeitlich und räumlich flexibles Online-Angebot.

Das Leistungsspektrum der modernen Küche verändert sich rasant. Entsprechend hoch sind die Ansprüche des Endkunden an eine fundierte kompetente Beratung beim Fachhändler. Für Franke hat die Unterstützung seiner Handelspartner seit jeher höchste Priorität, um eine hervorragende Beratungsqualität zu gewährleisten. Deswegen investiert das Schweizer Traditionsunternehmen kontinuierlich in den Ausbau seiner Produkt- und Verkaufsschulungen – wie jüngst mit einem neuen umfangreichen Präsenz-Schulungsprogramm für die Ausstellungsräume in Aarburg und Löhne.

Neues Online-Tool

Jetzt wird das Live-Angebot um ein passendes Online-Tool ergänzt: Innerhalb des Franke Partner Portals können nun jederzeit und ortsunabhängig aktuelle Trainings absolviert werden, um die individuelle Produkt- und Beratungskompetenz zu festigen. Als flexible Ergänzung zum Präsenztermin, zur Auffrischung des Knowhows oder wenn die Teilnahme vor Ort nicht möglich ist. Den Anfang machen Trainingsmodule zur neuen Multifunktionsarmatur Mythos Water Hub, den 2gether Kochfeldabzügen sowie der neuen Fragranite Farbe Schiefergrau für Spülen und Becken. Den Pool an Lerninhalten wird Franke stetig erweitern.

Damit von der Nachwuchskraft bis zum erfahrenen Verkäufe jeder von dem neuen Angebot profitiert, hat Franke bei der Entwicklung eng mit dem Vertriebsteam zusammengearbeitet und dessen langjährige Praxisexpertise zur Grundlage herangezogen. In den interaktiven E-Learnings erhält der User daher nicht nur einen Überblick über das Produktportfolio und fundiertes Fach- und Detailwissen, sondern auch überzeugende Argumente für die Kundenberatung. Ebenso werden technische Fragen wie beispielsweise zur Installation der verschiedenen Lösungen anschaulich geklärt – praxisnah und an den tatsächlichen Bedürfnissen und Fragen des Endkunden orientiert. Nach erfolgreich absolvierten Produkttrainings werden die Teilnehmer von Franke zertifiziert z.B. als Mythos Water Hub Experten.

Die Registrierung unter www.partnerportal.franke.com ist kostenlos. Das Portal steht für Handelspartner in Deutschland zur Verfügung und lässt sich auf Deutsch via PC, Tablet oder Smartphone nutzen.

Quelle: Franke