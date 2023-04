Franke mit extravaganter Schönheit: Blackpearl Edelstahl-Arbeitsplatte

Mit den neuen Blackpearl Arbeitsplatten stellt Franke eine extravagante Schönheit vor – eine Edelstahl-Oberfläche in Schwarz

Die Arbeitsplatte ist pflegeleicht und strapazierfähig dank einer speziellen Beschichtung: Flüssigkeiten perlen ab, sie ist schmutzabweisend und Fingerabdrücke sind nicht sichtbar. So bleibt der schwarz glänzende Edelstahl dauerhaft schön. Mit Blackpearl lassen sich hochwertige innenarchitektonische Konzepte verwirklichen. Die Arbeitsplatten sind der Eyecatcher jeder Küche und liegen perfekt im Trend.

Edelstahl ist zeitlos und harmoniert mit einer Vielzahl an Materialien und Farben. Mit dem BlackpearlFinish, der jüngsten Franke Innovation, lassen sich jetzt ganz neue, faszinierende Akzente setzen. In Kombination mit Armaturen, Becken und Spülen aus Edelstahl entstehen einzigartige Designkonzepte aus einem Guss. Attraktiv ist auch die Kombination mit farbigen Spülen und Becken, etwa mit Mythos Masterpiece in glänzen-der Kupfer- oder Goldoptik. Edelstahl ist zudem absolut hygienisch und nicht ohne Grund das meistgenutzte Material bei Profiköchen und in der Lebensmittelindustrie. Selbst unter Nachhaltigkeitsaspekten ist Edelstahl eine exzellente Wahl: Die Franke Arbeitsplatten bestehen zu 80 % aus recycelten Materialien und sind selbst zu 100 % wiederverwertbar. Unikate aus dem Schweizer Designatelier Jede Arbeitsplatte wird im Franke Designatelier im Schweizer Aarburg auf Maß gefertigt, millimetergenau per Lasertechnik zugeschnitten und mit den passenden Ausschnitten versehen. In Handarbeit werden Spülen und Becken nahtlos verschweißt. Veredelt werden die Flächen mit einer Vielzahl hochwertiger Finishes, die unter-schiedlichste individuelle Anforderungen an Optik und Funktionalität erfüllen. So stehen die Arbeitsplatten in acht Ausführungen aus massivem PureSteel in den Dicken 4 und 8 mm zur Auswahl. Zwei der Varianten sind zudem als FineSteel für Arbeitsplattenhöhen von 20, 30 und 40 mm erhältlich. Beliebte Oberflächenveredelungen sind etwa das hartverchromte und strahlend glänzende DiamondFinish, das geglättete CrystalFinish, das raffiniert schillernde Kreuzschliff-Design CrossFinish, ein naturbelassenes NatureFinish sowie das Pearl- Finish, welches über eine wasserabweisende Spezialbeschichtung mit Anti-Fingerprint-Effekt verfügt.

Ganz neu im Portfolio hat Franke das exklusive BlackpearlFinish: Die Arbeitsplatten bestehen aus warmgewalztem Chromnickelstahl, die Oberfläche gleicht in der Charakteristik der einer Holzmaserung. Denn durch die Walztechnik ergeben sich leichte Strukturabweichungen, Farbdifferenzen oder auch Walzeindrücke, die jeder Platte ihre einzigartige Optik verleihen. So entstehen atemberaubend schöne Unikate „Made in Switzerland“. Die neuen Arbeitsplatten mit BlackpearlFinish bietet Franke in zwei Stärken an, in der eleganten 4 mm und der massiven 8 mm Ausführung. Zugleich sind sehr große einteilige Dimensionen realisierbar: Längen von bis zu 3,90 m und Breiten von bis zu 1,40 m. Da die Platten auf dem Unterbau aufgesetzt werden, scheinen sie auf dem Korpus zu schweben.

Leichte Reinigung und Pflege

Die PureSteel Arbeitsplatten von Franke sind von Hause aus langlebig, hygienisch und pflegeleicht. Dank der Blackpearl Beschichtung ist die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend. Sie erzeugt zudem eine angenehm warme Haptik. Die Reinigung gelingt ganz mühelos: Die Oberfläche wird einfach mit einem feuchten Microfasertuch abgewischt und einem zweiten Tuch nachgetrocknet. Ergänzend kann ein mildes Reinigungs-mittel, z.B. Geschirrspülmittel, eingesetzt werden. Die Beschichtung ist UV- und temperaturbeständig bis 300 °C, Franke empfiehlt aber generell die Nutzung einer Unterlage, wie die Franke Rollmatte.

Die Edelstahl Arbeitsplatten von Franke sind durchweg auf Maß gefertigte Unikate. Nahtlos mit Spülen und Becken verschweißt, setzen sie ästhetisch höchste Maßstäbe. Attraktiv ist etwa die Kombination der Blackpearl mit den farbigen Edelstahlbecken Mythos Masterpiece und Accessoires in Kupferoptik.

Quelle: Franke