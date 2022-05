Franke mit neuer Führung im Marketing und Produktmanagement DACH

Marta Botey folgt in ihrer Position auf David Gartner, der in die Gesamtvertriebsleitung Deutschland & Österreich gewechselt ist. Die 34-jährige gebürtige Spanierin bringt mit einem Studium des Maschinenbaus, einem Abschluss als Executive MBA HSG – ein spezielles Studium für Führungskräfte – sowie vielfältigen Erfahrungen bei Procter & Gamble beste Voraussetzungen für den neuen Aufgabenbereich mit. Marta Botey arbeitet seit fünf Jahren für Franke, zunächst als Projekt Managerin im Bereich Spülen, später als Central Category Head Armaturen, Abfalltrennsysteme, Arbeitsplatten und Farbstrategie. „Ich freue mich auf die neue Perspektive, auf die für Franke überaus wichtige Marktregion Deutschland, Österreich und Schweiz, das breite Aufgabenspektrum sowie die Zusammenarbeit mit meinem neuen Team.“

Auch innerhalb des Teams von Marta Botey gibt es neue Strukturen und Aufgaben: Deborah Stucki leitet ab sofort das Team Advertising & Communication DACH. Seit 2005 hat sie ein breites Erfahrungswissen in Kommunikation und Marketing gesammelt, sowohl in Agenturen als auch auf Unternehmensseite. Im Franke Marketing ist sie seit 2015 tätig, unter anderem als Projektleiterin Marketing. Zuletzt verantwortete sie als Marketingspezialistin DACH auch die Medienarbeit für die Schweiz. Die 41-jährige arbeitet in ihrer neuen Position für Deutschland, Österreich und die Schweiz von Aarburg sowie Bad Säckingen aus. „Wir freuen uns, dass wir die Position intern mit Deborah Stucki besetzen konnten, einer sehr kompetenten und langjährigen Franke-Mitarbeiterin, die den Markt, die Kommunikation und das Unternehmen bestens kennt“, ergänzt Marta Botey.

Tobias Homberger, Teamleiter Marketing & Kommunikation DACH, hat sich entschieden das Unternehmen zu verlassen, um eine neue Herausforderung außerhalb der Franke Gruppe anzunehmen. „Ich möchte Tobias Homberger ausdrücklich für sein Engagement und die Leistung der vergangenen Jahre danken“, betont Marta Botey „sowie für die hervorragende Übergabe an das Franke Team in neuer Aufstellung.“

