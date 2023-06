Franke sechsmal ausgezeichnet: Drei Redot und drei iF Design Awards 2023

Die beiden renommierten internationalen Designpreise würdigen innovative Konzepte von Unternehmen und Designern. Franke Home Solutions fokussiert sich auf die Entwicklung integrierter Systeme, die Form und Funktion nahtlos miteinander verschmelzen lassen. Mit Erfolg: Die Expertenjury des iF Design Awards zeichnete Franke für das Zubehörsystem ALL-IN aus sowie die Kombination des Beckens Kubus 2 mit der Active L Twist, beide in Black Matt. Die Red Dot Design Awards 2023 prämieren eine neue Designarmatur von Franke sowie eine Dunstabzugshaube. Mit der Premium-Kollektion Mythos Masterpiece kann sich Franke sogar über beide Preise freuen.

Mythos Masterpiece Kollektion: Langlebige Schönheit für die Premium-Küche

Die Mythos Masterpiece Kollektion umfasst ein exklusives Sortiment an Premium-Produkten und bietet allen Designliebhabern die Freiheit, einen einzigartigen Look zu kreieren. Die Edelstahl-Becken der Mythos Masterpiece glänzen erstmals in Metallic-Farben: in markantem Anthrazit, warmem Kupfer und funkelndem Gold. Passend zu den Becken mit ihrer klaren Formensprache sind auch Armaturen, Spülmitteldispenser, Zubehör, Abläufe, Überläufe und Druckknöpfe in den Metallic-Tönen erhältlich. So ermöglicht Franke rundum harmonische Optiken aus einem Guss oder ganz individuelle Kreationen. Denn alle Komponenten lassen sich frei kombinieren zu zeitlos schönen Designs.

Die Premium-Kollektion basiert auf der innovativen F-Inox Technologie, einer speziellen Oberflächenveredlung, die auf der farbigen PVD-Beschichtung aufgetragen ist. Diese erzeugt eine glatte Oberfläche mit erhöhter Kratzresistenz. Zugleich garantiert sie die langanhaltende Schönheit der Metallic-Farben. Dank der F-Inox-Technologie ist die Mythos Masterpiece hygienisch, strapazierfähig und hitzebeständig – sie verträgt selbst kochend heißes Wasser. Die einzigartige Beschichtung reduziert zudem Fingerabdrücke und lässt sich dank ihres Abperl-Effektes, also der wasser- und ölabweisenden Eigenschaften, mühelos sauber halten. Damit unterstreicht Franke einmal mehr seine Kompetenz in Bezug auf Materialität und Haltbarkeit der Produkte.

Franke Mythos Masterpiece

ALL-IN: Das System, das die Zubereitung von Speisen revolutioniert

Einfach, multifunktional, elegant, spielerisch: ALL-IN ist das flexible Zubehörsystem von Franke, das die Spüle in einen ebenso stilvollen wie spielerischen Arbeitsplatz verwandelt. Es ermöglicht intelligente und fließende Abläufe, vom Vorbereiten übers Kochen bis hin zum Reinigen und Aufräumen – für ein entspanntes Arbeiten und einen harmonischen Workflow. Mit seinen teleskopierbaren Schienen passt das modular aufgebaute System in alle Spülen und Becken mit einer Breite von bis zu 540 mm. Fünf Sets unterschiedlichen Umfangs beinhalten bis zu acht Komponenten mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. Dazu gehören etwa ein Bambus Schneidebrett, ein großes und ein kleines Abtropfbecken, Restebehälter, eine Auffangschale oder eine

mobile Abtropfmatte aus Silikon. Dank Kunststoff, der mit Sanitized® ausgestattet ist, präsentiert sich ALL-IN überaus hygienisch und passt mit seiner neutralen Farbgebung bestens in jede Küche.

Franke ALL-IN

Kubus 2 und Active L Twist in Black Matt: Eine perfekt integrierte Kombination

Das Fragranit-Becken Kubus 2 in Mattschwarz ist geschaffen für den perfekten Workflow in der Küche: Das große Becken erleichtert den Abwasch auch von sperrigen Töpfen und Pfannen, mit der integrierten Ablage fürs Zubehör gehen alle Abläufe leichter von der Hand. Mit dem iF Award 2023 ausgezeichnet wurde die stimmige Kombination von Kubus 2 mit der Armatur Active L Twist, ebenfalls in Black Matt. Diese setzt insbesondere mit ihrem klaren Design Akzente in der Küche. Ihre Raffinesse zeigt sich jedoch im Detail: So hat Franke in die clevere Armatur einen Drehknopf integriert, über den sich der Abfluss im Becken schließen und öffnen lässt – einfach, sicher und hygienisch. Der Drehknopf verbindet die Armatur mit der Spüle, eine weitere Lochbohrung für die Ventilbetätigung wird nicht mehr benötigt. So lässt sich die Küche noch besser sauber halten.

Franke Kubus 2 + Active L Twist

Die technisch ausgefeilte Armatur ist zudem mit einer Eco-Wassersparkartusche ausgestattet: Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem reduzierten Wasserdurchlauf leicht ein. So lassen sich Wasserverbrauch und Kosten mühelos senken. Zusätzlich lässt sich mit einem Temperaturbegrenzer in der ECOKartusche die Warmwassermenge kontrollieren und reduzieren.

“Wir sind stolz darauf, von den Jurymitgliedern des Red Dot und des iF Design Awards als ein Designführer in der privaten Küche anerkannt zu werden. Die Preise bestätigen einmal mehr das Engagement von Franke in die Entwicklung innovative Lösungen für ein ästhetisches, harmonisches Zuhause. Die sechs Auszeichnungen mit den renommierten Awards sind das Resultat unseres kontinuierlichen Bestrebens, einzigartige Produkte zu entwickeln, die mit Funktionalität und Know-how, Design und Kreativität überzeugen. Als führender Anbieter integrierter Systeme bieten wir Produkte an, die für Eleganz und Qualität stehen – für ein rundum perfektes und lebenswertes Zuhause”, kommentiert Andrea Paiusco, Vice President R&D und Category Management bei Franke Home Solutions.

