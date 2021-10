Franke veredelt Arbeitsplatten mit extravagantem Cross Finish

Armatur, Arbeitsplatte und Spülbecken in ein und derselben Materialität – Franke bietet dank seiner Edelstahl-Kompetenz vielfältige Produkte mit hohem technischem und qualitativem Anspruch. Das Material ist beinahe unverwüstlich, recycelbar und äußerst langlebig – Argumente, die Kunden auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt überzeugen. Die auf Maß gefertigten PureSteel Arbeitsplatten setzen edle Akzente in der Küche. Mit dem neuen Kreuzschliff-Design verleiht Franke der Oberfläche eine raffiniert schillernde Optik. Für das extravagante Cross Finish wird die Platte zunächst längs- und dann breitseitig geschliffen, danach wird sie gebürstet. So ergibt sich trotz grobem Schleifbild eine glatte und angenehm weiche Haptik. Durch die dezente Musterung können auch kleine Kratzer das atemberaubend schöne Gesamtbild nicht stören. Für genussvolle und gesellige Stunden in der Küche.

Alternative Oberflächenveredelungen bei Franke sind das hartverchromte und strahlend glänzende Diamond Finish, das geglättete Crystal Finish, ein naturbelassenes Nature Finish sowie Pearl Finish, eine wasserabweisende Spezialbeschichtung mit Anti-Fingerprint-Effekt. Die hochwertigen PureSteel-Arbeitsplatten fertigt Franke in den Stärken 4, 6 und 8 Millimeter. Zugleich sind selbst sehr große Dimensionen realisierbar: Breiten von bis zu 1,90 m (1,4 m bei 4 mm Stärke) sowie Längen von bis zu 3,90 m.

So beginnt die Liebe fürs Leben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.at

Quelle: Franke