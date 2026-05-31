Franke: Wasserfilter für individuelle Anforderungen

Bewusster Genuss ist eine Kombination aus Geschmack, Herkunft und Qualität. Auch Wasser erfährt in diesem Zuge eine immer größere Wertschätzung. Gleichzeitig verzichten Haushalte aus Umwelt- und Komfortgründen vermehrt auf abgefülltes Wasser in Plastikflaschen und greifen stattdessen auf Filtersysteme zurück.

„Für Franke ist Wasser der Ausgangspunkt für Wohlbefinden. Verbraucher achten zunehmend auf Geschmack und Reinheit, was zu einem bewussteren Umgang mit Trinkwasser führt“, erklärt Sandro Schneider, Category Manager Armaturen, Multifunktionale Armaturen und Abfalltrennsysteme bei Franke DACH. „Unsere Armaturen verbinden Technologie mit Design und liefern gefiltertes, gesundes Wasser direkt aus dem Hahn.“

Wasserfilter als Bestandteil moderner Küchenausstattung

Filtersysteme wandeln Leitungswasser in hochwertiges Trinkwasser. Sie verbessern Geschmack, Geruch und Qualität, indem sie unerwünschte Substanzen minimieren. Mit gefiltertem Wasser aus der Armatur entscheiden sich Verbraucher zugleich für eine praktische und nachhaltige Alternative: Produktion, Transport und Kauf von Wasser in Plastik- oder Einwegflaschen entfällt.

Franke bietet unterschiedliche Filterlösungen für verschiedene Anwendungen an. Die multifunktionalen Wassersysteme, die neben klassischem Leitungswasser auch kochendes, sprudelndes oder gekühltes Wasser anbieten, arbeiten mit leistungsstarken Filtern, die ein breites Spektrum an Substanzen reduzieren und gleichzeitig ein ausgewogenes Mineralienprofil gewährleisten. Hier ist der Filter im Unterschrank verbaut. Die Armatur Vital ist eine clevere Option bei minimalem Platzbedarf: Sie integriert die Filterkapsel direkt in der Armatur, der Unterschrank bleibt frei. Das patentierte dreistufige Filtersystem der Vital kombiniert Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran. Der Franke Clear Water Filter hingegen wird im Unterschrank installiert, die Filterkartusche überzeugt mit einer Kapazität von bis zu 4.000 Litern. Alle Systeme von Franke sind so konzipiert, dass sich die Filter einfach tauschen lassen. Auf diese Weise ist eine dauerhaft hohe Wasserqualität garantiert, Haushalte können sich langfristig auf ihr Filtersystem verlassen.

Multifunktionale Wassersysteme mit fünfstufigem Filter: Mythos Water Hub und Maris Water Hub

Mit den Systemen Mythos Water Hub und Maris Water Hub hat Franke vielseitige Lösungen zum Trinken, Kochen und Genießen im Portfolio – speziell für Küchen, in denen Qualität, Funktionalität und Wohlbefinden einen hohen Stellenwert einnehmen. Beide Systeme sind mit dem leistungsstarken Pro M Filter ausgestattet.

Franke Mythos

Die umfassende 6-in-1-Wasserlösung Mythos Water Hub stellt neben heißem und kaltem Leitungswasser gefiltertes Wasser in vier Varianten bereit: gekühlt, in Raumtemperatur, sprudelnd oder kochend. Die Bedienung erfolgt intuitiv und sicher über einen Ring mit farbiger LED-Anzeige, per App lassen sich einzelne Paramater, wie Wassermenge, Sprudelgrad oder Temperatur, individuell anpassen. Im Unterschrank wird eine kompakte Box verbaut. Maris Water Hub liefert neben Leitungswasser nur gefiltertes kochendes Wasser. Hier wird der Pro M Filter eingesetzt, der Kalk reduziert sowie Pestizide, Chlor, Mikroplastik (bis zu 5 μm), Rost und andere Verunreinigungen. Wertvolle Mineralien bleiben dabei erhalten. Der Filter lässt sich einfach austauschen und sollte – je nach Wasserhärte – alle sechs bis zwölf Monate gewechselt werden. Der im Mythos Water Hub installierte Pro M Connect Filter arbeitet zusätzlich mit RFID-Smart-Konnektivität. Diese ermöglicht die Kommunikation zwischen Filter und Gerät sowie eine automatische Überwachung der Filterleistung, die Anzeige erfolgt in der zugehörigen App.

Franke Maris Water Hub

Der fünfstufige Filterprozess:

• Partikelvorfilter: reduziert Sedimente und grobe Partikel

• Ionentauscher: reduziert die Wasserhärte und Schwermetalle wie Blei

• Aktivkohleabsorption: eine mikroporöse Oberfläche von mehr als 1.000 m² pro Gramm reduziert Chlor, Geschmacks- und Geruchsstoffe sowie organische Schadstoffe wie Medikamentenrückstände, Pestizide und Hormone

• Mineralienstabilisierung: patentierte Technologie, die wichtige Mineralien wie Kalzium und Magnesium erhält und sie in eine stabile Form überführt, um Kalkablagerungen zu verhindern

• Kohleblock-Mikrofilter: Kohleblock- und Mikrofasertechnologie und filtert Mikroplastik sowie organische Partikel bis zu einer Größe von 5 μm

Kompakte Filterlösung in der Armatur: Franke Vital

Die Franke Vital ist die perfekte Lösung bei minimalem Platzbedarf: Die Armatur integriert eine leistungsstarke Filterkapsel, der Platz im Unterschrank bleibt frei. Der nur 7 cm lange Filter sitzt in einem separaten Auslauf an der Armatur und reicht aus für bis zu 500 Liter Trinkwasser. Das patentierte dreistufige Filtersystem ist nicht nur kompakt, sondern auch das erste, das Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert. Der Vorfilter hält zunächst größere Partikel und Verunreinigungen wie Rost zurück. Eine ultrafeine High-Tech-Membran filtert Mikroplastik und schädliche Keime, der natürlich wirksame Aktivkohlefilter reduziert zudem Chlor, Pestizide und Hormone sowie unangenehme Geschmacks- und Geruchsstoffe. Eine LED signalisiert, wann der Filter gewechselt werden muss, der Austausch gelingt schnell und einfach. Abgestimmt auf individuelle Nutzungsanforderungen, Lebensstil und lokale Wasserqualität sind zwei Varianten erhältlich: High Flow und High Performance.

Franke Vital

Filtersystem für den Unterschrank: Franke Clear Water

Das Franke Clear Water System wird unter der Spüle installiert, lässt sich leicht tauschen und versorgt die Armatur zuverlässig mit frisch gefiltertem Wasser. Der dreistufige Filterprozess reduziert Partikel, Mikroplastik, Medikamentenrückstände, Hormone, Geruchs- und Geschmacksstoffe wie Chlor und selbst Schwermetalle. Die Kapazität der Kartusche beträgt bis zu 4.000 Liter und gewährleistet eine langanhaltende Leistung.

Der Franke Clear Water Filter ist kompatibel mit den Armaturen Clear Water L und Clear Water J. Beide verfügen über getrennte Leitungen für gefiltertes und ungefiltertes Wasser. Die Clear Water L besitzt zudem einen separaten Auslauf für das gefilterte Wasser. Beide Armaturen bestehen aus massivem Edelstahl, einem langlebigen Material mit überzeugend hygienischen und nachhaltigen Eigenschaften.

Franke Clear Water L mit Filter

Der dreistufige Filterprozess:

• Partikelvorfilter: entfernt Sedimente und grobe Verunreinigungen

• Aktivkohlefilter: reduziert Chlor, Schwermetalle und organische Verunreinigungen wie PFAS, Arzneimittel und Pestizide

• Kohleblock-Mikrofilter: entfernt Mikroplastik und organische Partikel bis zu 5 μm Größe

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.com

Quelle: Franke