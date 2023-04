Frühjahrsputz leicht gemacht: Tipps zur Küchenreinigung von Küche&Co

Am Anfang steht das Ausmisten

Spätestens seit Marie Kondo wissen wir, dass Minimalismus im Trend liegt. Entsprechend sollte als erster Schritt die Küche ausgemistet werden. Für einen besseren Überblick werden dafür alle Schränke, Schubladen und Regale ausgeräumt und alles an einem zentralen Ort gesammelt. Hier sieht man meist schon auf den ersten Blick, was ständig, selten oder vielleicht gar nicht zum Einsatz kommt. Kaputte und unvollständige Teile sollten direkt entsorgt werden. Zum Aussortieren bieten sich 3 Kategorien an: Küche, Vorrat, weg. Je nach Häufigkeit der Benutzung werden alle Küchenutensilien zugeordnet. Bevor die Küchengeräte an ihren angestammten Platz zurückkommen, werden Schränke und Schubladen feucht ausgewischt.

Gerüche Adé

Großgeräte wie Kühlschrank und Backofen stehen als nächstes auf der Liste. Einzelteile daraus, z.B. Glasplatten oder Plastikteile, lassen sich gut und vor allem einfacher in der Spülmaschine reinigen. Neben Verschmutzungen wird auch schlechten Gerüchen der Kampf angesagt: Gegen Gerüche im Kühlschrank hilft das Multitalent Natron. Das Pulver wird in ein Stoffsäckchen gefüllt und in die Tür des Kühlschranks gestellt. Backofengerüche lassen sich leicht mit Zitrone vertreiben. Den Backofen einfach mit einer halben Zitrone ausreiben und mit Wasser nachwischen. Gerüche aus der Spüle verschwinden ganz einfach, indem man norma-les Salz in den Ausguss gibt. Nach einer halben Stunde wird dann mit heißem Wasser nachgespült.

Hausmittel sind ausreichend

Spezielle und teure Reiniger sind meist nicht notwendig. Besonders umweltschonend sind selbst hergestellte Reinigungsmittel aus Hausmitteln. Essig, Zitronensäure (flüssig oder in Pul-verform), Natron bzw. Backpulver und Spülmittel reichen aus, um die Küche auf Hochglanz zu bringen. Kalkflecken und -ränder lassen sich einfach mit Essig oder Zitronensäure entfernen. Zitronensäure ist dabei geruchsneutraler. Kaffeemaschinen und Wasserkocher lassen sich so unkompliziert entkalken. Backpulver oder Natron sind wahre Wunderreiniger: Backofen und Herd lassen sich ohne Schrubben reinigen, wenn man sie mit einer Natron/Backpulver-Wasser Mischung wischt. Bei groben Verschmutzungen sollte man die Mischung eine Weile einwirken lassen. Auch Topfbö-den lassen sich so ohne Schrubben reinigen. Säurebeständige Böden und Arbeitsflächen lassen sich sehr gut mit Natron und Zitronensäure im Verhältnis 1:1 im Wischwasser reinigen.

Experten-Tipps

Die Experten von Küche&Co haben für fast alle Flecken in der Küche eine Lösung. Besondere Tipps sind z.B. Cola bei Rostflecken oder Gebissreiniger für Thermoskannen und Glasvasen. Das Besteck wird einfach eine Weile in einen Behälter mit Cola gelegt. Die Säure löst den Rost und lässt sich dann leicht abwischen. Backbleche und Eisenpfannen lassen sich besonders einfach mit Salz reinigen. Nach dem Gebrauch, wenn Blech oder Pfanne noch heiß sind, mit Salz bestreuen und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Danach mit einem trockenen Tuch entfernen. Nach dem Reinigen von Edelstahloberflächen sorgt etwas Baby-Öl dafür, dass Fingerabdrücke keine Chance mehr haben.

Viel Zeit spart, wer bereits beim Küchenkauf auf die Auswahl der Materialien geachtet hat. Entscheidet man sich beispielsweise für porenlose Arbeitsplatten aus Keramik, Edelstahl, Natur- oder Quarzstein, hat man im Nachgang weniger Arbeit, da sich diese Flächen besonders gut reinigen lassen und Keime keine Chance haben.

Küche regelmäßig reinigen

Wichtig ist, dass die Küche nicht nur einmal im Jahr geputzt wird. Schließlich findet hier ein Großteil des Lebens statt und vor allem wegen der Zubereitung von Speisen sollte sie immer sauber gehalten werden. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass beim Einsatz der Reinigungsmittel Handschuhe getragen werden. Denn sowohl chemische Reiniger als auch die natürlichen Mittel Essig, Zitronensäure und Co. können die Haut reizen. Einige Vorsichtsmaßnahmen sollten auch bei einer Hausstauballergie oder einer Atemwegserkrankung eingehalten werden.

