Frühlingsfrische Kanten für den Möbel- und Innenausbau

Im Frühjahr spüren wir frische, positive Energie. Dies lässt sich mit der gezielten Auswahl an aktuellen Farben und Oberflächen auch bei der Planung und Gestaltung neuer Innenräume nutzen. Eine maßgebliche Rolle übernehmen dabei pastellige Unis. Zusammen mit hellen Holz- oder Steindekoren in sandigen Tönen entstehen freundliche Innenräume mit einladender Atmosphäre. Um den Tischler/Schreiner für anstehende Projekte zu inspirieren, haben die Ostermann-Experten eine Auswahl an aufeinander abgestimmten Möbelkanten in Frühlingsfarben auf www.ostermann.eu zusammengestellt. Um einen Einblick zu erhalten, gibt man hier einfach den Suchbegriff „#Highlights04“ in das Suchfeld auf der Startseite ein und gelangt sofort auf die richtige Seite.

Farben und Dekore für Räume zum Wohlfühlen

Räume in Frühlingsfarben machen einfach gute Laune! Als zurückhaltende Farbtupfer dienen helle, gut kombinierbare Pastellfarben wie das zarte Gelb der Ostermann-Kante Pale Gold oder das leicht mit Grau versetzte Violett der Kante Mauve Poudré. Wer etwas gängigere Farben bevorzugt, wählt das beruhigende Hellblau der supermatten Kante Surf Blue oder das freundliche Grün der Kante Zartgrün. Die genannten Unis entfalten ihre frische Wirkung am besten in Kombination mit neutralen und zurückhaltenden Farben, wie sie zum Beispiel bei der Kante Kaschmirgrau Steinprägung zu finden sind. Die Prägung der Oberfläche verleiht dieser Kante dabei eine originelle Optik. Alternativ lassen sich die genannten Unis auch mit dezenten Materialreproduktionen wie dem natürlichen Holzdekor Portland Ash hell oder dem zurückhaltendem Steindekor Tessina Ceramic creme kombinieren.

Alle Kanten in Kleinstmengen ab Lager

Tischler/Schreiner, die neue Projekte mit Hilfe der aktuellen Frühlingsfarben gestalten möchten, finden die passenden Kanten in Europas größtem sofort verfügbaren Kantensortiment von Ostermann. Hier liegen die Kanten am Lager und werden innerhalb kürzester Zeit geliefert, auf Wunsch auch mit Funktionsschicht für Nullfugentechnologien. Sollen die pastellfarbenen Unis nur als Akzent an einzelnen Fronten, Regalen oder Möbelelementen eingesetzt werden, empfiehlt sich die Bestellung dieser Kanten in Kleinstmengen. So lassen sich unnötige Reste vermeiden. Für außergewöhnliche Ideen mit Rundungen oder besonderen Plattenstärken bietet das Unternehmen zudem zahlreiche Kantenservices wie das Anbringen eines Steges oder das Auftrennen einer 100 mm breiten Kante in jede gewünschte Breite.

Tipp: Klebstoffe und Reiniger nicht vergessen

Zusammen mit Kanten kann man bei Ostermann auch gleich die passenden Klebstoffe und Reiniger für die Kantenanleimmaschine bestellen. Auch hier bietet das Unternehmen nicht nur viel Auswahl bei den Produkten, sondern auch zahlreiche Services wie kompetente Beratung und praktische Zubehörartikel.

Kanten in Frühlingsfarben kombiniert am besten mit hellen, möglichst neutralen Holz- oder Steindekoren

