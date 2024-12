Führungswechsel bei der Meisterdesk GmbH: Neue Geschäftsleitung mit innovativer Doppelspitze

Nach über drei Jahren intensiver Aufbauarbeit und der erfolgreichen Einführung der KüchenDesk-Software in den Markt, reicht er den Staffelstab weiter, bleibt dem Unternehmen aber in beratender Funktion verbunden. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt eine arbeitsteilige Doppelspitze die Führung und das operative Geschäft des Unternehmens.

Sven Birkhölzer (36), gebürtiger Rheinländer und erfahrener Branchenkenner, wird die Bereiche Vertrieb und Marketing leiten. Grischa Zimmermann (49) wird sich auf den First-Level-Support, das Produktmanagement und die Programmierung konzentrieren. Sven Birkhölzer bringt einen reichen Erfahrungsschatz für die neue Tätigkeit mit. Nach seinem Bachelorstudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach und einem anschließenden berufsbegleitenden MBA-Studium in Stuttgart arbeitete er international im Bereich IT-Einkaufssysteme und ERP-Lösungen bei einem großen deutschen Discounter in Süddeutschland und Großbritannien. Derzeit leitet er seit 2017 erfolgreich das Familienunternehmen birkhölzer – Möbel & Küchen in Erftstadt. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, KüchenDesk mit all‘ seinen Erleichterungen für den Workflow in die Küchenstudios zu bringen“, so Sven Birkhölzer voller Tatendrang.

Grischa Zimmermann ist ausgewiesener Experte für Digitalisierung. Er war zuletzt seit Juni 2022 bei DER KREIS Systemverbund als Leiter des Digitalisierungsteams tätig. Der studierte Geistes- und Sozialwissenschaftler hat zuvor als Director Account Unit und Head of Project Management beim Digital-Dienstleister Netformic über sechs Jahre lang maßgeblich Projekte geleitet. Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung in der E-Commerce- und Digitalbranche bringt er die ideale Expertise mit, um die Dienstleistungen der Meisterdesk GmbH weiter voranzutreiben.

Weichen für die Zukunft gestellt

„Mit dieser personellen Verstärkung wird Meisterdesk seinen Wachstumskurs nicht nur fortsetzen, sondern weiter beschleunigen“ , ist man sich auch bei DER KREIS Systemverbund sicher, welcher das Berliner Start-Up-Unternehmen von Anfang an stark gefördert hatte. „Gleichzeitig danken wir Marco Hanczuch für die intensive Aufbauarbeit von KüchenDesk im Interesse der ganzen Küchenbranche und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute“, so Ralph Leimbach, Geschäftsführer DER KREIS Systemverbund.

Mit der neuen Doppelspitze aus Vertriebs- und Digitalisierungsexpertise setzt die Meisterdesk GmbH ein klares Zeichen: Innovation und Kontinuität gehen Hand in Hand, um sowohl bestehende Märkte zu festigen als auch neue Potenziale zu erschließen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechendesk.de

Quelle: Küchendesk