Führungswechsel bei KLUDI in Österreich: Thomas Krones übergibt an Stefan Jungwirth

Führungswechsel bei KLUDI in Österreich: Der deutsche Armaturenspezialist und Komplettbadanbieter wird einen neuen Geschäftsführer der KLUDI Armaturen Austria Ges.m.b.H. erhalten, nachdem Amtsinhaber Thomas Krones seinen Abschied in den Ruhestand angekündigt hat. Nach beeindruckenden 37 Jahren im Unternehmen wird Thomas Krones das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin zum Jahresende 2025 verlassen und sich seiner Familie widmen.

Thomas Krones begann seine Karriere bei KLUDI im Jahr 1988. In den darauffolgenden Jahren übernahm er zunächst die Leitung des österreichischen Werkes und später auch die Verantwortung für den Vertrieb. Aufgrund seines Engagements und seiner herausragenden Leistungen wurde er schließlich zum Geschäftsführer der österreichischen Gesellschaften berufen. Unter seiner Führung entwickelte sich KLUDI Armaturen Austria zu einem stabilen und erfolgreichen Bestandteil der KLUDI-Gruppe am österreichischen Markt.

„Mit Thomas Krones verabschieden wir einen Kollegen, der die Geschicke von KLUDI in Österreich über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat. Sein Engagement, seine Weitsicht und seine unternehmerische Verantwortung haben wesentlich zur positiven Entwicklung unseres Unternehmens beigetragen. Er hinterlässt große Fußspuren. Für seinen wohlverdienten Ruhestand wünsche wir ihm das Allerbeste“, erklärt Harald Hotop, CEO der KLUDI GmbH & Co. KG.

Mit Wirkung zum 15. September 2025 übernimmt Stefan Jungwirth die Position des gewerberechtlichen Geschäftsführers. Der 54-Jährige kommt vom Küchen- und Badanbieter Ideal Standard, wo er seit 2018 Mitglied der Geschäftsführung von Ideal Standard Austria war. Zuvor hatte er zehn Jahre lang den Vertrieb in Österreich für Ideal Standard verantwortet. Der österreichische Manager bringt somit langjährige Branchenerfahrung und Marktexpertise mit. Die Übergabe erfolgt mit einer einjährigen Übergangsphase, um einen reibungslosen Wechsel sicherzustellen.

„Mit Stefan Jungwirth gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit, die den österreichischen Markt und die Anforderungen unserer Kund:innen bestens kennt. Seine Erfahrung und sein Netzwerk in der Branche werden KLUDI in Österreich wichtige Impulse geben und unser Wachstum weiter stärken“, so Harald Hotop weiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kludi.com

Quelle: KLUDI