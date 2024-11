Funktionale Objekttextilien: die Multitalente auf der Heimtextil 2025

Auf der Suche nach Objekttextilien ist die Heimtextil vom 14. bis 17. Januar 2025 der erste Anlaufpunkt für Architekt*innen, Innenarchitekt*innen und Hospitality-Expert*innen. Sie finden hier die gesamte Bandbreite der textilen Einrichtung an einem Ort und zugleich ein informatives Rundum-Programm, Design- und Trendinspiration. Internationale Top-Aussteller und innovative Newcomer präsentieren ihre neuesten Produkte für das Objektgeschäft. Dabei wird die gesamte textile Bandbreite abgedeckt – von Tapeten über Gardinen und Sonnenschutz, Möbel- und Outdoorstoffe, Bettwaren, Bettwäsche, Badtextilien, Matratzen und Schlafsystemen, Fasern und Garne bis hin zu Teppichen.

„Objekttextilien sind die Königsklasse der Einrichtungstextilien. An sie werden höchste Anforderungen an Qualität, Funktionalität, Sicherheit und Design gesetzt. Unsere Aussteller übertreffen sich Jahr für Jahr selbst mit innovativen Produkten und Weiterentwicklungen der Funktionalitäten. Umso wichtiger ist es up-to-date zu bleiben, die vielversprechendsten Innovationen zu entdecken und die neuen Möglichkeiten auszuloten“ , beschreibt Bettina Bär, Director Heimtextil.

Funktionale Objekttextilien

Ob in Büros, Hotels, Restaurants, Krankenhäusern oder öffentlichen Verkehrsmitteln – Textilien sind essenzieller Bestandteil der Einrichtung und erfüllen wichtige Aufgaben. Sie sorgen für Komfort, beeinflussen die Raumatmosphäre und sind zugleich echte Alleskönner. Schwer entflammbar, antimikrobiell, wasserabweisend, schmutzabweisend, lichtbeständig, schalldämmend, kühlend und viele Funktionalitäten mehr zeichnen die Objekttextilien aus. Denn Brandschutz, Hygienestandards und extreme Einsatzbereiche erfordern absolute Verlässlichkeit in ihren Eigenschaften. Aussteller mit entsprechenden Produkten können schnell im Interior.Architecture.Hospitality FINDER gefunden werden. Durch ein zusätzliches Signet fallen die entsprechenden Stände auf der Messe ins Auge.

Besucher*innen erwarten u.a. Angebote von Atenzza Outdoor (Spanien), Aydin Tekstil, Barine (Türkei), Bedding House (Niederlande), Cabanes & Ortuno (Spanien), Elastron Portugal, Englisch Dekor (Österreich), Futura Leathers (Italien), Gebrüder Munzert, Höpke Textiles (Deutschland), Indetex (Belgien), Indorama Ventures Fibers Germany, Kücüker Tekstil (Türkei), Lameirinho (Portugal), Marburger Tapetenfabrik (Deutschland), Martinelli Ginetto (Italien), Mundotêxtil (Portugal), OBB Oberbadische Bettfedernfabrik (Deutschland), Têxteis J.F. Almeida (Portugal), Textil Blanca 1941 (Spanien) and The Wallfashion House (Belgien).

Architekt*innen, Innenarchitekt*innen und Hospitality Expert*innen dürfen sich zudem auf ein für sie maßgeschneidertes Programm freuen. Dazu gehören Vorträge und Führungen zu Themen wie KI und Nachhaltigkeit sowie einzigartige Sonderpräsentationen. Absolute Must-Sees sind die Interior.Architecture.Hospitality LIBRARY in der Halle 4.0, die Trend Arena in der Halle 3.0 und die Installation „among-us“ von Patricia Urquiola in der Halle 12.0.

Die Heimtextil 2025 findet vom 14. bis 17. Januar 2025 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Thomas Fedra