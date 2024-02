FURNITURE CLUB-FACHFORUM „LIEBLINGSORT BÜRO?”, 23.04.2024, ASSMANN FORUM / MELLE

Die Anforderungen daran sind vielfältig – von Effizienz, Flexibilität, Individualisierung und New Work bis zu psychologischen und gesundheitlichen Aspekten. Es gilt außerdem, die unterschiedlichen Arbeitsstile mehrerer Generationen zu berücksichtigen. Von der Zwickmühle zwischen Büroleerständen und der Arbeit im Homeoffice ganz zu schweigen. Das Thema gewinnt mit zunehmendem Fachkräftemangel an Bedeutung, und die Auswirkungen neuer Trends in der Arbeitswelt rücken gerade erst ins Blickfeld, beispielsweise der Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Das Fachforum „Lieblingsort Büro?“ findet statt am 23. April 2024 von 11.00 – 16.00 Uhr im ASSMANN Forum / Melle mit der Möglichkeit zu einer anschließenden Werksführung bei Fa. ASSMANN. Das Fachforum wird maßgeblich unterstützt von tischler.NRW, Fa. ASSMANN Büromöbel und der koelnmesse und bietet ein Dialogforum mit Impulsreferaten und Diskussion, einen Marktplatz sowie reichlich Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Es richtet sich sowohl an Unternehmen mit Büroarbeitsplätzen als auch an die Bereiche Innenausbau, Objekteinrichtung und Innenarchitektur.

Eine Anmeldung ist erforderlich: www.furnitureclub.de

Quelle: FURNITURE CLUB