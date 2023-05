gardiente 2023 – Aussteller stellen sich vor

Bestes Sommerwetter – das kann das Team der gardiente zur gardiente 2023 zwar nicht garantieren, aber dafür auf alle Fälle das exklusivste und hochwertigste Markenportfolio. In den nächsten Newslettern stellen wir Ihnen einige von unseren Ausstellern näher vor. Den Anfang machen 4 Seasons Outdoor, Brafab und Musola.

4 Seasons Outdoor

Die Sortimentsvielfalt und große Bandbreite an Produkten, die herausragende Bequemlichkeit aller Möbel und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Bausteine des Erfolgs, die 4 Seasons Outdoor zu einem der erfolgreichsten Anbieter von Gartenmöbeln in Europa gemacht haben.

„Material-Mix“ ist nach wie vor der Begriff der Stunde. Ob Teak-, Edelstahl- oder Alugestell, Rope-Schnürung oder der Inbegriff an hochwertigstem Polyrattan „HULARO®“ – die Auswahl – auch an Neuheiten – ist wie immer riesig! Ganz gleich, welches Material verarbeitet wird: 4 Seasons Outdoor legt allerhöchsten Wert auf Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit. Als einziger Hersteller bietet 4 Seasons Outdoor z. B. eine 10-Jahres-Garantie auf Geflecht-Möbel aus HULARO®.

Brafab

Manchmal eine Außenperspektive einzunehmen – das ist Brafab wichtig. Denn was sie am besten können, ist outdoor furniture. Brafab weiß, was man für einen kompletten Abend im Freien mit allem Comfort braucht und wie man Outdoormöbel entwirft, die lange ihre Bestimmung erfüllen – in Form und Funktion.



Die schwedische Traditionsmarke wird auf ihrer Fläche neue hochwertige Produkte in neuen Farben und nachhaltigen Materialien präsentieren können. Kurzum: innovative und lustige Lösungen für das Outdoor-Living.

Musola

Musola ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Gartenmöbeln spezialisiert hat und diese ausschließlich in der hauseigenen Produktion in Crevillent (Alicante), Spanien, herstellt. Attraktive Produkte mit hochwertigen Oberflächen sind das Kennzeichen der Marke. Mit der Widerstandsfähigkeit von Edelstahl und Aluminium, die mit Polyesterpulver beschichtet sind, dem Komfort trockener, wasserabweisender Schaumstoffe und der natürlichen Anziehungskraft von Sunbrella-Stoffen. Das Besondere: Musola fertigen Losgröße 1 und kommissionsbezogen. Der Händler präsentiert die Modelle in der Ausstellung und erst beim Kauf durch den Kunden wird die Ware innerhalb von 3 Wochen angefertigt.

Die Kollektion von Musola umfasst Esstische, Couch- und Bartische, Stühle, Barhocker, Sessel und Sofas sowie Sonnenliegen und Relaxmöbel. Die Produktneuheiten 2023 von Musola sind die Sonnenliege MEL und der Stuhl BAGA (Foto), sowie eine neue Stoffkollektion, zwei neue Keramikoberflächen und zwei neue Gestellfarben.

Diese drei starken Marken sind dabei …

… und natürlich viele weitere. Auf der Homepage finden Sie eine Übersicht aller Aussteller der gardiente 2023. Überzeugen Sie sich vom starken Markenportfolio und lassen Sie sich inspirieren: Einige Marken haben bereits Zusatzinformationen und Bilder auf der Seite hinterlegt.

Aussteller entdecken

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: Muveo