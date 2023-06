gardiente 2023 – Community-Event mit starken Marken, wichtigen Impulsen und einem familiären Miteinander

Dabei besteht das exklusive Markenportfolio der gardiente in diesem Jahr aus langjährigen Ausstellern der ersten Stunde, renommierten Rückkehrern und neuen relevanten Premiummarken, die teilweise ein klares Statement setzen: Hersteller wie Best Freizeitmöbel, Lafuma Mobilier, Musola, Musterring, outdoorLabel, Schaffner, Sieger, solpuri, Stern und Zebra werden im deutschsprachigen Outdoor-Living-Bereich nur auf der gardiente zu finden sein.

Wer die Messe kennt, weiß um die außergewöhnliche und persönliche Atmosphäre, die Deutschlands zentralste Outdoor-Living-Plattform zu bieten hat. Besucher wie Aussteller können hier nicht nur erfolgreiche Geschäfte abschließen, sondern auch netzwerken und wichtige Innovationen entdecken: Sonderflächen bieten anregende Umsetzungskonzepte für den POS und zeigen prämierte Exponate von Ausstellern sowie nachhaltige Materialien.

Unter dem Motto „Herausragend“ feiert der beliebte gardiente Award mit neuem Namen und neuem Konzept sein Comeback auf der Messe. Eine hochkarätige Fachjury prämiert am ersten Messetag die besten drei „Outdoor-Living-Stars“ anhand der Kriterien Ästhetik, Innovation, Funktion und Nachhaltigkeit. In diesem Jahr findet sowohl die finale Bewertung als auch die Präsentation der Exponate unmittelbar im Messegeschehen statt. Zusammen mit den Experten und Designern aus der Jury und den Marken entsteht somit ein direkter Austausch zu den jeweiligen Produkten.

Darüber hinaus wird die gardiente night eines der diesjährigen Highlights sein. Hier trifft sich das Who is Who der Outdoor-Living-Branche, um in entspannter Atmosphäre den ersten Messetag ausklingen zu lassen und im Kreise der Kollegen bei leckeren Spezialitäten vom BBQ Caterer Food & Fire gemeinsam zu feiern.

Feiern, Netzwerken und gute Laune auf der gardiente night

Fachbesucher können sich wie immer auf viele Besucherservices freuen. Neben kostenfreiem Eintritt, optimalen Anreisebedingungen in das Herz der Mainmetropole und vergünstigten Hotelkonditionen unterstreicht das hochwertige Inklusivcatering während der gesamten Messetage das familiäre Miteinander und unterstützt auf angenehme Weise das lebhafte Treiben auf dem Marktplatz.

Informationen zum Rahmenprogramm finden Sie unter: https://gardiente.muveo.de/messeprogramm/

Zur Fachbesucherregistrierung geht es hier: https://gardiente.muveo.de/fuer-besucher/besucherregistrierung/

Weitere Informationen zur Gardiente finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: Muveo GmbH