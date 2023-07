gardiente 2023 punktet mit Vielfalt, hoher Fachbesucherqualität und einem familiären Flair

Rund 50 marktrelevante Aussteller präsentierten zur neunten Ausgabe der gardiente vom 01. bis 03. Juli 2023 im Messecenter Rhein-Main ihre Sortimente aus den Bereichen Gartenmöbel, Sonnenschirme und Schirmständer, BBQ, Textilien und Accessoires für die Outdoor-Saison 2024. Im Ergebnis verlief die gardiente – im Hinblick auf die aktuelle Situation im Markt – sehr zufriedenstellend.

Der Außenbereich der gardiente

Stimmen der Aussteller

Besonders hervorgehoben wurde immer wieder die passgenaue Fachbesucherqualität in Kombination mit interessanten Gesprächen und einem familiären Miteinander:

„Grundsätzlich hatten wir sehr gute Gespräche auf der Messe und konnten dem Fachhandel unsere Neuheiten optimal präsentieren. Was wir bei der gardiente immer sehr schön finden, ist das familiäre Umfeld, in dem man sich mit seinen Kunden unterhalten kann. Hier herrscht ein interessanter Drive, die Gespräche sind oft sehr entspannt und persönlich und nicht so getrieben, wie in großen Messehallen. Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen“, fasst Marco Hammes von Solpuri seine Eindrücke zusammen.

Andreas Paczia von Lafuma freut sich über reges Interesse an seinem Messestand: „Wir sind das erste Mal auf der gardiente und sowohl vom Ambiente als auch vom Kundenfeedback sehr positiv überrascht. Besonders an den letzten beiden Tagen hatten wir einen super Durchlauf.“

Thomas Goupil von der Schaffner AG resümiert: „Für uns ist die gardiente der perfekte Markt in der perfekten Größe. Darum kommen wir jedes Jahr gerne wieder.“

Für frische Impulse sorgte in diesem Jahr der neu geschaffene „Showcase“ – eine kuratierte Gemeinschaftsfläche für Möbel, Accessoires und Innovationen. Zusammen mit den Marken Lafuma Mobilier, Jan Kurtz, dem Outdoorküchen-Hersteller bogason sowie der TRENDagentur Gabriela Kaiser und Marketmedia24 erhielten Fachhändler in Live-Dekorationen wertvolle Tipps und adaptierbare Impulse für die Gestaltung der eigenen Verkaufsfläche am POS.

Prämierung der „Outdoor-Living-Stars“

Unter dem Motto „Herausragend“ feierte der gardiente Award mit neuem Namen und neuem Konzept sein Comeback auf der Messe. Eine hochkarätige Fachjury prämierte am ersten Messetag die besten drei „Outdoor-Living-Stars“ anhand der Kriterien Ästhetik, Innovation, Funktion und Nachhaltigkeit. Den Wettbewerb gewann Lafuma Mobilier und erhielt den Outdoor-Living-Stars Award in Gold für die Möbelserie „Balcony II“. Silber ging an 4 Seasons Outdoor für die Lounge „Sardinia“ und in der Kategorie Bronze durfte bogason für die Edelstahl-Outdoorküche „bogason Quasar“ die Auszeichnung entgegennehmen. Über eine besondere Erwähnung freute sich außerdem TREWA für die neuen Edelstahl-Outdoortische „TREWA T“ mit Komfort-Klappmechanik. Alle Gewinner und nominierten Bewerbungen wurden auf der Tend Area inszeniert und konnten während der Messe bewundert werden.

Die Sieger und die Jury des Gardiente Award 2023

Was den neuen Termin für die gardiente 2024 betrifft, herrscht in der Branche eine klare Tendenz: „Wir haben mit vielen unserer Aussteller gesprochen und ein sehr eindeutiges Feedback erhalten: Die nächste gardiente wird wieder auf einen Termin Anfang September rücken. Auch die Tagesfolge werden wir im Nachgang noch einmal gemeinsam mit der Branche erörtern“, so Verena Westphal, Projektleiterin der gardiente.

Verena Westphal ( Messeleitung) und Jens Frey, Geschäftsführer des Veranstalters

Weitere Informationen finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: ©gardiente – Jennifer Wolters