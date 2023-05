gardiente 2023 – weitere Aussteller stellen sich vor

Sie sind das Herz der gardiente: Die Aussteller. Nach 4 Seasons Outdoor, Brafab und Musola stellen wir heute drei weitere Marken vor, die ihre Produktneuheiten auf der gardiente 2023 präsentieren werden.

W. Schillig

W. Schillig steht seit Jahrzehnten für erstklassige Sitzmöbel mit bestem Sitzkomfort. Das inhabergeführte Unternehmen ist mit seiner außergewöhnlich hohen Entwicklungskompetenz und der Verarbeitung von hochwertigen Materialien – in Verbindung mit internationalen Produktionsstandorten – in dieser Art einzigartig in Europa.

Die Kollektionen, darunter das Highlight „lagoona dark“, sind durch den außergewöhnlichen Sitzkomfort und eine breite Farbpalette alles andere als langweilig.

Auf der Fläche von W.Schillig erwartet die Besucher der gardiente 2023 eine neue Gartenliege mit höchstem Liegekomfort. Dank des tollen Designs, der hochwertigen Verarbeitung und des sagenhaften Komforts wird diese Terrassenliege ganz gewiss ein beliebter Begleiter für die Zeit im Freien.

Ignium

Ignium ist eine Marke der Fondium Traditionsgießereien, die mit 100-jähriger Erfahrung Sicherheitsteile für den Automobilbereich herstellen. Unter dem Motto „Eisenguss neu denken“ produziert Fondium nun auch Lifestyle-Produkte für den Endverbrauchermarkt. 2021 entstand der erste Eisengussgrill TARAN. Damit kombiniert die Marke Ignium alle Merkmale, die bisher in den Produkten von Fondium zu finden waren: Der Grill ist hochqualitativ, nachhaltig aus Stahlschrott produziert, designorientiert und 100% made in Germany – von den Beinen bis zum Deckel.

Als neues Produkthighlight stellt Ignium auf der gardiente das Komplettpaket „TARAN Gourmet Plus“ vor. Es enthält neben dem Premium-Grill TARAN Gourmet auch den TARAN Rack, die Ignium Grillhandschuhe sowie die Abdeckhaube von Vaude und das Trenn- und Pflegespray.

BEST

BEST Freizeitmöbel mit Sitz in Hechingen (Baden-Württemberg) bietet seinen Kunden ein durchdachtes Fachhandels-Vertriebskonzept und einen gut organisierten Lieferservice. Neben Showroom und hauseigener Produktion unterhält BEST ein Lager für Gartenmöbel mit einer Fläche von ca. 15.000 m2.

Auf der diesjährigen gardiente zeigt BEST eine Vielzahl neuer Produktgruppen, die es in dieser Form bisher im Outdoorbereich kaum zu sehen gab: Das Unternehmen hat die neuen Produktreihen zusammen mit namhaften Designern in Modulbauweise entwickelt und mit regionalen Lieferanten aus dem Rohstoffbereich produziert. Das Ergebnis sind völlig neuartige Formen sowie Funktionen – z. B. höhenverstellbar, Wippmechanik, 360° drehbar.

Die wetterfesten Outdoorstoffe sind in verschiedenen frischen Farben erhältlich. Ein Highlight der neuen Produktreihen made in Germany ist der Loungesessel „Solis”.

Diese drei starken Marken sind dabei …

… und natürlich viele weitere. Auf der Homepage der gardiente finden Sie eine Übersicht aller Aussteller der gardiente 2023. Überzeugen Sie sich vom starken Markenportfolio und lassen Sie sich inspirieren: Einige Marken haben bereits Zusatzinformationen und Bilder auf der Seite hinterlegt.

Quelle: Muveo GmbH