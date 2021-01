Gelebte Nachhaltigkeit mit klarem Ziel vor Augen

Mit klaren Zielsetzungen vor Augen möchte ewe Küchen als Teil von Nobia AB einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung des Klimaziels des Pariser Abkommens leisten. Innerhalb von 10 Jahren – als Ausgangsbasis wurde das Jahr 2016 herangezogen – sollen folgende Bestrebungen im Rahmen der „Science Based Target initiative“ (SBTi) im Konzern umgesetzt werden: 72 % weniger CO2- Ausstoß im täglichen Geschäft und im Bereich Transport, 70 % der Lieferanten und Händler setzen ebenfalls ein Science Based Target bis zum Jahr 2025.

ewe Geschäftsführer Mag. Andreas Hirsch, MBA

Bereits gelebte Nachhaltigkeit: weiter denken, miteinander handeln

Großartige Zahlen aus dem Hause ewe in puncto Nachhaltigkeit und Regionalität gibt es bereits jetzt in vielen Bereichen, die nicht nur der Umwelt zuträglich sind, sondern auch für Händler und Endkonsumenten einen klaren Mehrwert ergeben:

– 100 % Fertigung aller Küchen aus dem Hause ewe – zu denen die Marke ewe, die Echtholz-Designlinie FM und die Premiummodelle von intuo zählen – werden in Österreich gefertigt

– 95 % der verwendeten Hölzer kommen aus Europa

– 96 % der verwendeten Lacke sind auf Wasserlackbasis

Auch ISO-Zertifizierungen stellen ewe Küchen ein gutes Zeugnis aus: Küchen vom österreichischen Küchenhersteller bereiten seit über 50 Jahren Endkonsumenten Tag für Tag eine große Freude – nicht nur in puncto Funktionalität, sondern auch dann, wenn es um Qualität und Behaglichkeit geht. Mit der ISO-Zertifizierung 14001 werden Parameter rund um das Thema „Umwelt“ beleuchtet. Der Küchenmöbelhersteller ewe ist stolz, diese Zertifizierung nun schon seit bald 7 Jahren führen zu dürfen – die Senkung des Formaldehydwertes auf E 0,5 für einen deutlich geringeren Schadstoffausstoß bei Spanplatten, Fernwärme für den Standort Wels, Verwendung von umweltfreundlichen Wasserlacken bereits seit dem Jahre 2000, Unterstützung mittels Photovoltaikanlage für die Produktion in Freistadt oder eine Sprenkelanlage als Brandschutzmaßnahme sind Beispiele, die sich ewe Küchen an die Fahnen heften kann. Eine fürs erste klein scheinende Maßnahme mit großen Auswirkungen ist dabei zum Beispiel, dass in der Produktion von ewe nur vorbeleimte Dübel zum Einsatz kommen – dabei werden der Leimeinsatz und in weiterer Folge auch Schadstoffe minimiert.

Mit ISO 9001 wird dem Küchenhersteller ein weiteres Zertifikat bescheinigt – ein hoher Qualitätsanspruch, der reproduzierbar ist, und im täglichen Tun gelebt wird und wo sowohl der Händler, als auch der Endkonsument im Fokus stehen. Mit kontinuierlichen Verbesserungsprozessen wird eine Effizienzsteigerung in allen Abteilungen gewährleistet und vorangetrieben. Kundenorientierung mit Qualität ist bei ewe nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern wird auch von höchster Stufe bescheinigt. Mit diesen Zertifizierungen ist ewe Küchen ein Vorbild am österreichischen Markt und bietet einen klaren Mehrwert für Lebensqualität und Umwelt.

FM Jagaspitz: außergewöhnliches Oberflächendesign durch schwarz colorlackiertes Fichtenholz aus Österreich

