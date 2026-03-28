Gelebtes soziales Engagement bei den Schüller Auszubildenden

„Man lernt nur, Verantwortung zu übernehmen, indem man Verantwortung übertragen bekommt“, so Max Heller, Geschäftsführer Produktion und Technik bei Schüller. Um Auszubildenden dafür einen Raum zu bieten, rief das damalige Ausbildungsteam des Unternehmens das sogenannte Azubi-Orga-Team bei Schüller ins Leben. Dieses Team gibt den jungen Nachwuchskräften die Möglichkeit, sich sozial zu

engagieren und bei verschiedenen Aktionen Verantwortung und Spaß zu verbinden. Denn der Erlös geht als Spende an Hilfsbedürftige in der Region. Eine Besonderheit des Orga-Teams verrät Maria Gustävel,

Auszubildende im zweiten Lehrjahr im Bereich Marketing: „Die Spendenempfänger werden jedes Jahr von uns, dem Azubi-Orga-Team, ausgewählt. So sind es auch wirklich Projekte, die uns persönlich am Herzen

liegen.“

Zu den jährlich wiederkehrenden Spendenaktionen bei Schüller gehört der Krapfenverkauf zu Fasching: Mit Bollerwagen, Faschingsmusik und 1.000 Krapfen im Gepäck zogen die kostümierten Auszubildenden

am 12. Februar 2026 über das Betriebsgelände von Schüller. Die Aktion sorgte unter der Belegschaft für Begeisterung und ergab ein Erlös von 2.190,00 Euro. Dieser Betrag wurde der Obdachlosenhilfe Ansbach

Herberge zur Heimat e.V. und der Kinder- und Jugendhilfe Bezzelhaus e. V. gespendet.

Die Schüller Auszubildenden nach ihrer erfolgreichen Krapfenaktion im Februar

Auch eine Mittagspause in der Adventszeit steht traditionell im Zeichen sozialen Engagements: In festlich geschmückten Buden verkauften die Auszubildenden am 15. Dezember 2025 auf dem Schüller

Betriebsgelände Pausensnacks, wie gegrillte fränkische Bratwurst und schenkten Punsch aus. Zudem boten sie auch den Honig der am Betriebsgelände angesiedelten Bienenvölker an. Dieser Verkauf ergab einen Erlös von insgesamt 4.030,00 Euro. Dieser Betrag wurde am 18. Februar 2026 am Standort Herrieden an die Organisation Kinderschicksale Mittelfranken e.V. und an den Hospizverein Ansbach e.V. als Geldspende übergeben.

Der Geschäftsführung der Schüller Möbelwerk GmbH ist es ein besonderes Anliegen, ihre Auszubildenden umfangreich zu fördern und zu fordern. Ein zentraler Aspekt ist dabei das Konzept des lebenslangen Lernens – auch über die Ausbildungszeit hinaus. Dazu gehört, das Bewusstsein der Schüller Auszubildenden für gesellschaftliche Themen wie soziales Engagement zu schärfen und sie dahingehend kontinuierlich zu fördern.

Spendenübergabe an die Organisation Kinderschicksale Mittelfranken e.V. und an den Hospizverein Ansbach e.V. bei Schüller

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de

Quelle: Schüller Möbelwerk GmbH/Foto: Antonia Frank