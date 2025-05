Gemeinsam auf Erfolgskurs: MHK Hauptversammlung in Salzburg inspiriert Handelspartnerinnen und -partner

Neben Vertreterinnen und Vertretern aus Österreich und der Schweiz nahmen auch Partnerinnen und Partner aus Slowenien und Südtirol teil – ein deutliches Zeichen für die starke, grenzüberschreitende Gemeinschaft innerhalb der MHK Group. In Vorträgen, Gesprächen und interaktiven Formaten wurden neue Trends vorgestellt, Ideen geteilt und wertvolle Denkanstöße gegeben. Die von Sabine Lindorfer moderierte Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie kraftvoll gemeinsame Visionen sind – und wie wichtig der persönliche Austausch für den nachhaltigen Geschäftserfolg ist.

Synergien und nachhaltige Geschäftsentwicklung

Günter Schwarzlmüller Geschäftsführer MHK Österreich und MHK Schweiz

Wie sich die Handelspartnerinnen und -partner auch künftig sicher auf Erfolgskurs halten, stellte Günter Schwarzlmüller in seinem Vortrag unter Beweis. Der Geschäftsführer der MHK Österreich und MHK Schweiz präsentierte unter anderem die zum Jahresende 2024 auf die Region ausgeweitete Kooperation mit ElectronicPartner – ein Schritt, der viele Synergien schafft und den MHK Gesellschafterinnen und Gesellschaftern zusätzliche Vorteile bietet. Ein weiteres Highlight: die neue Prozesslösung CARAT kitchenstox, die am Folgetag auf der Fachmesse küchenwohntrends live erlebbar wurde und großes Interesse bei den Teilnehmenden weckte. Auch das Thema nachhaltige Geschäftsentwicklung stand im Fokus: Ab Januar 2026 werden die bewährten Jungunternehmer-Treffen der MHK Group erstmals auch in Österreich angeboten – ein starkes Signal für die Förderung junger Talente und die Sicherung der Unternehmensnachfolge.

International stark

MHK Group CEO Volker Klodwig bei seiner Keynote

In seiner Keynote unterstrich MHK CEO Volker Klodwig die wachsende Bedeutung der internationalen Ausrichtung. Mit einer starken Präsenz in Europa ist die MHK Group bestens aufgestellt, um auch künftig nachhaltig zu wachsen. Die enge Zusammenarbeit zwischen MHK Österreich und MHK Schweiz bildet dabei eine zentrale Säule für den langfristigen Erfolg in der Region. Darüber hinaus präsentierte Klodwig zwei neue Vertriebskonzepte der MHK Group: YCON und Bad & Body. Beide Konzepte erweitern das Angebot für Partnerinnen und Partner im Küchenfachhandel und Fachhandwerk und werden noch in diesem Jahr in Deutschland eingeführt und als Piloten getestet. Ziel sei es, durch innovative Ansätze neue Kundenzielgruppen zu erreichen und die Marktposition weiter auszubauen – auch mit Blick auf eine mögliche internationale Skalierung.

Auszeichnungen für langjähriges Engagement und die schönsten Küchen

Die Jubilare von MHK Österreich und MHK Schweiz

Die Hauptversammlung bot zudem einen würdigen Rahmen, um außergewöhnliche Leistungen innerhalb der MHK Gemeinschaft zu ehren. Im feierlichen Ambiente wurden langjährige Partnerinnen und Partner ausgezeichnet, die der MHK seit 10, 30 oder sogar 35 Jahren die Treue halten – ein beeindruckendes Zeichen für Beständigkeit und Vertrauen.

Besonderer Höhepunkt war das mit Spannung erwartete Live-Voting zum „Goldenen Dreieck“, bei dem die schönste Küche Österreichs und der Schweiz gekürt wurde. Zur Verleihung des Goldenen Dreiecks war ein ganz besonderer Gast auf der Bühne zugegen: Caroline Athanasiadis. Die Sängerin, Schauspielerin, Kabarettistin und Moderatorin begeisterte das Publikum und sorgte für einen beschwingten Rahmen für die Preisträgerinnen und Preisträger: Der erste Platz in Österreich ging an die Firma NORZ Innenarchitektur und Möbeltischlerei. Den zweiten Platz sicherte sich Pointinger Wohnen, und Faulmann & Faulmann erreichte den dritten Platz. Der Award für die schönste Küche der Schweiz ging an bm-Küchen vor der Firma Monnin Agencement. Wir gratulieren allen Preisträgern, die mit ihren kreativen und präzise umgesetzten Küchenkonzepten überzeugen konnten.

Alle Gewinner und Platzierten des Goldenen Dreiecks von MHK Österreich und MHK Schweiz

Eigene Grenzen verschieben und mehr erreichen

Emotional und motivierend wurde es bei der Keynote von Steffen Kirchner. Der renommierte Motivationstrainer begeisterte das Publikum mit anschaulichen Beispielen aus dem Spitzensport und interaktiven Übungen, die zum Nachdenken und Mitmachen anregten. Im Zentrum stand die Frage, wie sich mit mentaler Stärke und klarem Fokus persönliche Grenzen überwinden lassen – ein Impuls, der viele Teilnehmenden tief berührte. Auch die erstmals angebotenen Breakout-Sessions fanden großen Anklang. Die praxisnahen Workshops zu aktuellen Themen wie Social Media, Künstliche Intelligenz und moderne Unternehmensführung ermöglichten wertvolle Einblicke und regen Austausch – und setzten damit einen wichtigen Akzent für die persönliche und unternehmerische Weiterentwicklung.

Interessiertes Publikum beim Vortrtag von Motivationstrainer Steffen Kirchner



Trends und Produktneuheiten auf der küchenwohntrends 2025

Den krönenden Abschluss bildete die küchenwohntrends 2025, die am 7. Mai nahtlos an die Hauptversammlung anschloss. Als größte Fachmesse für Einrichten und Küche im deutschsprachigen Raum lieferte sie den idealen Rahmen, um aktuelle Kollektionen, originelle Designs und wegweisende Produktlösungen zu entdecken. Die eigens eingerichtete MHK Fastlane sorgte dabei für einen komfortablen Zugang.

Die MHK Fastlane bei der Messe küchenwohntrends

Einen Bericht über die Jahreshautpversammlung lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Wohnkultur. Diese erscheint Ende Juni.

Weitere Informationen gibt es unter www.mhk-kuechenspezialist.at.

Quelle: MHK