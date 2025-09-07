Gemeinsam mehr erreichen – Neuheiten, Community und Holz Basel 2025

Der Actro 5D macht den Unterschied
Stellen Sie sich vor, Sie ziehen eine schwere Schublade heraus, und sie läuft so ruhig und präzise, als würde sie schweben. Kein Ruckeln, kein Wackeln – nur absolute Kontrolle in jeder Bewegung. Das ist der Actro 5D, unser Führungssystem, das Stabilität und Leichtigkeit vereint.
Mit dieser Technik übergeben Sie Ihren Kunden Möbel, die selbst im täglichen Gebrauch höchste Qualität beweisen. Präzision, die man sieht, und Laufruhe, die man spürt – bei jedem Öffnen und Schließen.
Ihre Ideen verdienen eine Bühne
Jedes Möbelstück, das Sie bauen, erzählt eine Geschichte. Gemeinsam mit unserer Community machen wir diese Geschichten sichtbar. Teilen Sie Ihre Projekte mit uns, inspirieren Sie andere Tischlerinnen und Tischler und zeigen Sie, was mit Leidenschaft und Kreativität möglich ist.
Verlinken Sie uns in Ihren Stories und Beiträgen – wir geben Ihr er Arbeit die Bühne, die sie verdient.
Holz verbindet – Hettich freut sich auf Sie
Vom 14. bis 18. Oktober 2025 ist Hettich auf der Holz Basel und zeigt, was möglich ist, wenn Leidenschaft auf durchdachte Lösungen trifft. Freuen Sie sich auf Produkte, die das Planen leichter machen, und Verarbeitungslösungen, die im Alltag wirklich helfen. Kommen Sie vorbei, entdecken Sie Neues und sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket. Sie finden Hettich in Halle 1.1 am Stand E20. Das Team von Hettich freut sich auf Ihren Besuch.
Im September für Sie vor Ort
Hettich möchte Ihnen nicht nur Produkte zeigen, sondern Ihnen die Möglichkeit geben, diese selbst auszuprobieren und mit dem Team von Hettich über Ihre Projekte zu sprechen.
Vielleicht sind Sie bei einem dieser Termine:
05.09.2025 | in Gelsenkirchen Treffpunkt Tischler 2025
Mehr Information
12.09.2025 | in Bruneck Südtirol Handwerkertag Fa. Grohe
Mehr Information
12.-13.09.2025 | in Hermsdorf Thüringen Herbstfest HBV Hermsdorf
Mehr Information
20.-21.09.2025 | in Fernwald Hausmesse Edgar Borrmann
Mehr Information
22.-30.09.2025 | in Wallonie Belgien Hettich on Tour
Mehr Information
26.09.2025 | in Naninne Belgien Open deurdag Hausmesse Fa. Lecot
Mehr Information
Hettich freut sich auf persönliche Begegnungen, neue Ideen und darauf, Sie willkommen zu heißen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hettich.com
Quelle: Hettich