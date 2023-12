Gemeinsame Präsentation von OBJECT CARPET und Premium-Marken auf der imm cologne 2024

Die etablierte Gruppe aus Premium-Herstellern im Einrichtungsbereich, darunter auch Walter Knoll, Rolf Benz, Kettnaker, Drahenert, Freistil und Schönbuch, wird sich auf einer großen Fläche mit einem übergreifenden Konzept präsentieren.

OBJECT CARPET RUGX AXIME 6869

Besucher dürfen sich auf eine Vielzahl hochwertiger Designprodukte freuen, die die Expertise dieser Marktführer auf beeindruckende Weise unter Beweis stellt. Der Premium-Teppichhersteller OBJECT CARPET wird zusätzlich zum eigenen Stand auch an verschiedenen Ständen der Partner mit aufregenden Teppichkollektionen vertreten sein: Besucher haben die Gelegenheit, die überraschend sanfte Haptik der innovativen In- und Outdoorkollektion MEDITERRANEO, designed by Matteo Thun und Antonio Rodriguez, hautnah zu erleben und sich von der Vielfalt der RUGX-Teppiche in den Bann ziehen zu lassen. Zudem werden designstarke Teppiche der Kollektion FORUM FOR GREAT IDEAS in Szene gesetzt, während diverse Sonderdesigns die umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten von OBJECT CARPET veranschaulichen.

OBJECT CARPET RUGX SILKY SEAL 1211

OBJECT CARPET und die Premium-Marken der Designweek freuen sich darauf, die Besucher auf ihrem übergreifenden Standkonzept in Halle 1.2 willkommen zu heißen. OBJECT CARPET stellt an Stand A026 aus.

OBJECT CARPET Mediterraneo CAPRI SABBIA

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: Object Carpet